雲層太厚阻斷G哥回家路　黑鷹直升機3趟燒掉100萬撲空

▲黑鷹救難直升機在執行第3趟任務時，由於雲層太低太厚，決定暫緩遺體吊掛，G哥回家路坎坷 。（圖／記者王亞志翻攝）

記者陳以昇、王亞志／南投報導

網稱「比基尼登山客」的G哥吳季芸，19日墜落40公尺郡大溪谷發話求救，消防搜救隊21日發現凍僵遺體；黑鷹救難直升機22日上午9時10分飛到事故點準備吊掛吳女，但即便天氣晴朗卻因溪谷樹林枝葉茂盛，影響飛行安全，決定返航，總計一天往返3趟燒掉逾100萬元，宣告任務暫緩，G哥回家路相當坎坷。

▼黑鷹救難直升機在執行第3趟任務時，由於雲層太低太厚，決定暫緩遺體吊掛，G哥回家路坎坷 。（圖／記者王亞志翻攝）

消防局再度派遣搜救義消伍程嶸，帶著電鋸在南投縣信義鄉同富國中操場等候，到了中午12時40分，空勤總隊從台中清泉岡機場出發，下午1時到達同富接駁義消上機，到事故現場旁的郡大溪清理出一塊平台，方便吊掛。

事故現場2組搜救隊將降落平台清理完畢後，下午4時6分，空勤總隊第3次起飛，但天象瞬息萬變，原本預定降落的同富國中以及竹山消防訓練中心雲層變厚，霧氣環繞，黑鷹直升機在國道6號國信交流道上方，飛行高度已經拉到極限、飛至4500公尺才能避開雲層，機工長判斷雲層霧氣嚴重影響飛安，決定返航。

南投縣第三大隊林正宜大隊長表示，「目前事故旁一棵大樹已經鋸斷，但天象太差今天無法完成任務，預計23日上午7時，才會繼續執行吳小姐遺體的吊掛工作」；空勤總隊表示，救難直升機往返3趟撲空，總飛行時數5小時10分鐘，以每小時約19萬4727元來算，人力物力成本超過100萬元，除了顧及飛行安全外，最終還是要讓吳小姐能夠回家。

▲▼山搜人員攜帶一把電鋸上山，清除大樹讓直升機順利吊掛 。（圖／記者陳以昇攝）