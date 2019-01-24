▲還沒開幕就留言「麵有蟑螂腳」，她亂PO負評慘被起訴了。（圖／CFP）

社會中心／綜合報導

來自未來的負評！新北市一名20多歲穆姓女子2018年透過網路，給予一間「蔣老爹麵食館」負評，指稱店家服務態度差、麵裡有蟑螂腳等，店家認為她的指控不實、妨礙商譽決定提告。檢方調查後發現，穆女供稱2017年11月用餐，但西門分店明明同年12月才開幕，因此認定穆女控不實，依加重誹謗罪起訴。

根據了解，穆女2018年5月在Google給予蔣老爹麵食館西門店負評，並且公開留言說這間店服務態度差、麵裡面還有蟑螂腳、放餐具的地方還有小蟑螂出現等。店家後來上網查詢評價，發現了穆女的惡意留言，加上穆女又是店內一名剛被開除的吳女朋友，因此懷疑他們是惡意報復，對2人提告加重誹謗罪。

剛開始店家還打算跟穆女和解，只要求穆女平反店家的名譽，但最終雙方仍談判破裂進入調查；穆女應訊時向檢方供稱，自己是在2017年11月到該店用餐，並在2018年5月留言負評，這是自發行為沒有任何指使；吳女則否認有要求穆女上網留言任何負評。

對此，店家就傻眼說，他們2017年12月才開幕，穆女怎麼可能會在11月時來用餐。檢方調查後，根據雙方證詞、監視畫面，認定穆女的評價指控不實，依加重誹謗罪起訴穆女，至於吳女則因為罪證不足予以不起訴處分。現在網路搜索太方便，民眾用餐前可能都會搜索評價，難怪店家會如此重視。