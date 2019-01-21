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2019年最強伴手禮！Bose讓你一次收服長輩、情人

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bose 。（圖／bose提供）

▲農曆年聚會多，向親友拜年總要準備一份禮物，拉近彼此的關係情誼，但挑選合適的伴手禮是個難題（圖／Bose提供，以下同）

生活中心／台北報導

農曆年節圍爐的氣氛越來越濃烈，在歡喜的季節，滿桌子的美食佳餚搭配上等好酒(喝酒過多有礙健康XD)，想念親友們相互寒暄帶來的熱鬧感動，讓人迫不及待想放年假。向親友拜年很想準備一份禮物，拉近彼此的關係情誼，但挑選合適的伴手禮是個難題，禮物要讓對方心花開可要花點心思。與其年年出動肉乾、糕餅禮盒，今年不如送個能讓感情持續升溫的超級好禮吧！「Bose音樂禮」讓你無論犒賞一下自己或收服長輩、親友或情人無往不利，同時讓新的一年更歡樂精采，從情人節開始延續幸褔歡樂的感動。

台灣的農曆年團圓氣氛特別濃厚，但可別只是領紅包，刮彩券，吃吃喝喝就結束了！難得的長假是屬於好好相聚的時刻，無論是家人、戀人或朋友，平常各自過生活，一年一度充滿感恩與快樂的節慶，終於有機會好好碰個面，聚在一起放鬆的聊天談心。 將「音樂」元素加入度假模式，可以牽動情緒也能澎湃相聚時的快樂，快來看看Bose有那些好禮能為您或親友之間傳遞溫度。

bose 。（圖／bose提供）

▲SoundLink Revolve+藍牙揚聲器，擁有16小時的續航力，室內室外都能帶來最澎湃的音樂。

強勁音樂擊退憂慮 為新的一年啟發靈感
Bose SoundLink Revolve+ 藍牙揚聲器360度的磅礡聲量在大空間也能發揮出絕佳音色，隨時隨地都能擁有最澎湃的音樂，假期中無論一起玩桌遊、聊天喝酒或個人追劇聽音樂，都能用更好的聲音來增加樂趣。如果置放兩台加上三角架，還可當成左右立體聲音響，家裡馬上成為小型音樂廳，讓頂尖的聲音充滿新的一年，用音樂隨時為生活充電加靈感。16小時的續航力，就算守歲到天亮它都比你更堅持呢。

bose 。（圖／bose提供）

▲最溫暖的貼身禮物SoundWear Companion揚聲器，立體聲隨身聽，到那裡都有好音樂。

過年的小幸運 鬧轟轟的夜晚擁有安靜的獨處片刻　
陪老人家打牌、搓麻將或唱卡拉OK雖然讓年假很High，但是有時總想鬧中取靜一下，反正玩遊戲不一定要湊滿人數，Bose這款「SoundWear Companion揚聲器」頸掛式的設計非常自我，當播放音樂時，獨自一人能聽到寬廣的立體聲，旁邊的人只能聽到隱約的音樂，且不影響彼此談話，同時可接聽來電，這樣可以躲在一處自己聽音樂，或開啟天南地北的狂聊的模式，同時也可陪伴在好友、家人身邊隨時察覺週遭動向不疏離。

bose 。（圖／bose提供）

情人節最出色的單品大推消噪耳機

▲bose情人節禮物 。（圖／品牌提供）

▲Bose QC 35 II 無線消噪耳機，在忙碌時隔絕噪音，專心專注於工作。

bose 。（圖／bose提供）

▲Bose QC 30消噪耳機，頸環式設計天天使用更便利。

適逢情人節，還挑不到精心的禮物嗎？QC 35 II無線消噪耳機擁有20小時續航力，配戴相當舒適服貼，而QC30續航力10小時，頸環式設計則讓天天使用更便利，重點是都能讓你脫離吵雜的環境專注工作，搭飛機或轉車時也可透過消噪功能來隔音，達到徹底放鬆安靜休息或享受音樂的美好，因此適合常常出遊走跳的情侶，或是工作性質需要經常出差的人。如果兩人都有一副耳機，還可以透過Bose connect 應用程式一起分享音樂歌單，感受彼此溫暖的心意或共同喜愛的音樂。

bose 。（圖／bose提供）

▲「SoundSport Free無線耳機」適合情侶一起相約去運動，邊跑步邊分享音樂。

2019想運動健身！相約一起步就不會一事無成
2019年才剛開始，是不是有點幸福肥了呢？農曆年後，屬於戀人們的節慶又到囉！送上「SoundSport Free無線耳機」給親密的另一半，提醒著該手牽手一起去運動， 這款耳機不僅抗汗、防風雨，舒適穩固的Bose專利StayHear+ 運動耳套，因此重訓或慢跑時，在劇烈鍛鍊情況下也不容易掉落。這款耳機單次充電可提供長達 5 小時的播放時間，耳機盒可額外提供充滿兩次的電量 (即長達 10 小時的使用時間)，讓耳機隨時備滿充足電力。也適合平日生活中聽音樂及通話的日常需求，暖橙色可以搭配她出色的穿著，而新推出的限定版顏色絢藍紫，相當時尚，特別適合有個性的他。

bose 。（圖／bose提供）
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