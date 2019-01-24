中獎率是發票30倍！1千元買毛孩日用品...換來「東京雙人遊」主人爽翻

▲東森寵物雲「消費666抽東京來回機票」活動開跑。（圖／ETtoday）

網搜小組／綜合報導

農曆新年將至，在幫毛小孩添購新衣、新玩具的同時，竟然能拿紅包抽大獎！東森寵物雲年前祭出7天「超猛快閃限定」，凡於全台任一門市消費滿666元，就有機會得到現金獎或紀念小禮物等，更有可能抽中東京雙人來回機票。

活動首日統計，總得獎機率高達12.2%，相較於大樂透約百分之3和統一發票約千分之4，難度瞬間降低超多。其中，日本東京來回雙人機票，每天會抽出1位幸運得主；現金200元每天抽20人；至於ET紀念小物更有多達50位名額，毛孩的爹娘們現在不趁機囤貨更待何時阿！

另外，把拔馬麻們應該都很好奇，究竟是哪位幸運兒在第一天抱回大獎，據了解，頭獎落在新竹縣的「新豐店」，而得主當天消費金額為1002元。

【天天抽機票 x 天天拿紅包】

活動時間：

1月23日 - 1月29日

活動辦法：

凡於東森寵物雲全台門市消費累積滿666元，並加入會員即可獲得抽獎資格。

（超重要）請保留購買發票收據以作為兌獎憑證，若遺失發票恕無法兌獎。

中獎公布時間：

1月24日-1月30日，每天晚上6點前，於活動網站和粉絲專頁公布前一日中獎名單，例假日皆如期開獎。

範例：1月23日消費，將於1月24日公布。

►注意事項、兌獎說明，請點。

▼許多爹娘把握時間血拚毛孩日用品。（圖／ETtoday）