　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中獎率是發票30倍！1千元買毛孩日用品...換來「東京雙人遊」主人爽翻

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲東京,巴黎,曼谷。（圖／國泰航空提供）

▲東森寵物雲「消費666抽東京來回機票」活動開跑。（圖／ETtoday）

網搜小組／綜合報導

農曆新年將至，在幫毛小孩添購新衣、新玩具的同時，竟然能拿紅包抽大獎！東森寵物雲年前祭出7天「超猛快閃限定」，凡於全台任一門市消費滿666元，就有機會得到現金獎或紀念小禮物等，更有可能抽中東京雙人來回機票。

活動首日統計，總得獎機率高達12.2%，相較於大樂透約百分之3和統一發票約千分之4，難度瞬間降低超多。其中，日本東京來回雙人機票，每天會抽出1位幸運得主；現金200元每天抽20人；至於ET紀念小物更有多達50位名額，毛孩的爹娘們現在不趁機囤貨更待何時阿！

另外，把拔馬麻們應該都很好奇，究竟是哪位幸運兒在第一天抱回大獎，據了解，頭獎落在新竹縣的「新豐店」，而得主當天消費金額為1002元。

▲東森寵物雲送你出國玩！　消費滿666抽東京來回機票。（圖／ETtoday）

【天天抽機票 x 天天拿紅包】

活動時間：
1月23日 - 1月29日

活動辦法：
凡於東森寵物雲全台門市消費累積滿666元，並加入會員即可獲得抽獎資格。

（超重要）請保留購買發票收據以作為兌獎憑證，若遺失發票恕無法兌獎。

中獎公布時間：
1月24日-1月30日，每天晚上6點前，於活動網站和粉絲專頁公布前一日中獎名單，例假日皆如期開獎。

範例：1月23日消費，將於1月24日公布。

►注意事項、兌獎說明，請點。

▼許多爹娘把握時間血拚毛孩日用品。（圖／ETtoday）

▲▼ 寵物雲抽機票活動開跑現場人潮 。（圖／ETtoday）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
即／7品項交代不清！過期原料銷下游　「後埔戰鬥雞」停業
影／遊覽車輾斷11歲單車男童手臂　司機下車塞300元就跑了

關鍵字：寵物店,東森寵物雲,抽機票,東京來回雙人機票,抽獎,毛小孩

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日本賞櫻前線預測　東京3/23開花、關西預估清明連假最美

買666元抽東京機票　活動開跑Day1！毛爸媽擠店鋪「狂掃整車年貨」

消費滿666送你去東京玩！　東森寵物雲天天抽機票

寵物店新春折扣大PK！毛孩年貨到「這家」最優惠　一次買齊還能去東京

比特犬瘋狂啃咬死浪浪　日本土佐犬、獒犬等5類犬生性也兇猛

快訊／還有7品項交代不清！過期原料銷下游　「後埔戰鬥雞」停業

蜜月去墾丁！人妻氣炸「婚禮都只請家長了」　網揭寵妻原因：老公很愛妳

考生、家長注意！學測2天「天氣晴暖→濕冷」　一張圖秒懂怎麼穿

更新／家屬轟普悠瑪真相調查全是疑點　林佳龍「我也不滿意報告」

客廳大改造「魔幻叢林」瀑布神還原　結局狂轉笑噴！萬人驚：聲林之王4ni

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

林依晨知道了蓮衣客是「他」！　張彬彬泛淚：我只能當你的哥哥...

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

海底爆滿高爾夫球...海豹悲鳴　 美少女救環境2年撈出5萬顆

朋友都黃牌！白牌男貪方便闖高架　猛鑽車縫自摔...險被休旅車碾頭

男爭執欲討鑰匙：她在樓上收衣服　員警上樓竟發現女子已上吊昏迷

民眾搶蛋捲「排隊等發號碼牌」 見工作人員出現秒擠成正方形

收集10萬瓶蓋拼湊環保藝術牆　費時5個月！演繹「出生到老」

比特犬瘋狂啃咬死浪浪　日本土佐犬、獒犬等5類犬生性也兇猛

快訊／還有7品項交代不清！過期原料銷下游　「後埔戰鬥雞」停業

蜜月去墾丁！人妻氣炸「婚禮都只請家長了」　網揭寵妻原因：老公很愛妳

考生、家長注意！學測2天「天氣晴暖→濕冷」　一張圖秒懂怎麼穿

更新／家屬轟普悠瑪真相調查全是疑點　林佳龍「我也不滿意報告」

客廳大改造「魔幻叢林」瀑布神還原　結局狂轉笑噴！萬人驚：聲林之王4ni

影／打掃阿嬤的廚房！油煙機集油盒見「極品黑亮龜苓膏」　她手一戳...網喊療癒

影／首度在快遞檢出「非洲豬瘟」病毒　25日起不繳罰款禁止入境

平均1支10塊多！他激讚好市多「巧克力脆皮冰棒」　網推爆：神取代冰心雪糕

中獎率是發票30倍！1千元買毛孩日用品...換來「東京雙人遊」主人爽翻

比特犬瘋狂啃咬死浪浪　日本土佐犬、獒犬等5類犬生性也兇猛

只剩這5款飲品能點小杯了！星巴克調整產品結構原因曝光

人妻懷孕告喜訊！他流下「綠色眼淚」隱忍2月　絕地復仇讓小王跪了

刺激內需　國發會：要靠汰換舊家電及國內旅遊刺激內需

《SKY Castle》顧人怨藝瑞私照曝光　清新美貌網驚：首爾醫大校花！

陸外交部證實　華裔澳籍作家楊恆均「涉危害國家安全」被捕

快訊／還有7品項交代不清！過期原料銷下游　「後埔戰鬥雞」停業

華為5G晶片巴龍5000亮相！余承東預告MWC 2019發表首款5G折疊螢幕手機

厄文抱病傳簡訊指導　羅齊爾本季得分新高及綠衫軍5連勝

小嫻接回及胸長髮！　「對比照曝光」秒變回女神樣

生活熱門新聞

媽媽：我年輕超正　她看舊照認輸..

2步驟重現「無名小站」回憶讓你..

公司取消尾牙！老闆折現爽發每人..

夫炫高二時的女友超正！婆婆吐槽..

機車停家門前被貼「找警察」！她..

美女同事買飲料！他見「OL限定..

24年沒刨過的坑路韓總監工！網..

九份停車1小200元爆偷錢　業..

媽20歲舊照！明星臉「Ange..

買完哀鳳第一天！一張圖網秒心酸

他春酒「被肉彈洗臉」！超慘下場..

市售衛生紙5成違規！名單見「知..

大嬸生8菜1湯「隨便吃一下」　..

愛看理科太太也會喜歡老高？網全..

更多熱門

相關新聞

免費抽！最潮airPods、掃地機器人

農曆春節要到了，希望2019年被福氣追著跑，許多人求開運、求金雞，希望能夠平安如意一整年。《ETtoday新聞雲》舉辦「新春開刮」活動，高達4,000個中獎機會，除了天天送100杯熱咖啡，另外周周抽獎品要送airPods和小米掃地機器人，快約親友參加完成小遊戲，重量級的3C家電好禮送給你。

Gail快閃東森寵物雲大直ATT店出任務　

垃圾魚有黃色的還有鑽石花紋！

鄭可強快閃新莊店　一起逛年貨、「餵烏龜」

寵物店新春折扣！毛孩年貨到這家最優惠

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

尾牙播錯影片！她開房男員工「歡樂偷情照」全流出

桃園蹦蹦姐徒手拆車　人找到了！

周杰倫答應買單　老蕭秒傳30萬收據請款

劉以豪住家被公開怒了　飆34字護家人

媽媽：我年輕超正　她看舊照認輸了

2步驟重現「無名小站」回憶讓你10年挑戰

公司取消尾牙！老闆折現爽發每人4.9萬

女植物人產子案　兇手抓到了！

驗票累死人！女科長暴瘦8公斤23日病逝

噴槍奪命！　母力挺：爸爸每天工作13小時

白癡公主封奶7年「邪惡視角」A罩杯超兇

還記得「薇薇德德」？友爆分手真相

嘿咻12歲小學生　肉搜是超甜美正妹

男星當兵意外去世！「媽媽」葉全真心碎

台中女騎士被輾變形慘死　兒指認痛哭

更多

最夯影音

更多

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

林依晨知道了蓮衣客是「他」！　張彬彬泛淚：我只能當你的哥哥...

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面