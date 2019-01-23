▲宏碁「Predator掠奪者校園電競種子訓練課程」。（圖／宏碁提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁今天（23日）舉辦本年度最後一場「Predator掠奪者校園電競種子訓練暨參訪授證活動」，宣布2018年校園電競種子計畫圓滿結束，期間共舉行超過19場「Predator掠奪者校園電競種子訓練課程」，同時宣布新年度即將在3月開放報名。

宏碁校園電競種子計畫在各大專院校舉辦，其中邀請知名電腦專家、知名實況主、網紅及比賽主播等，分享電競產業鏈中每個角色的實作經驗，也推出「校園電競種子直播王、開箱王」等競賽活動、更提供多元實習工讀機會。

▲宏碁「Predator掠奪者校園電競種子訓練課程」。（圖／宏碁提供）

宏碁表示，電競產業不缺乏優質選手，但後勤教育才逐步起步，即便是硬體廠商對電競相關人才也是求賢若渴，有鑑於此，宏碁從2017年中特別啟動校園電競種子計畫，號召各校電競社團同學加入，並聘請專業講師自辦開箱寫作、口碑宣傳、賽事舉辦、實況直播等一連串電競相關課程以及競賽實作，除了對同學展示宏碁電競品牌-Predator掠奪者最新產品外，也替培養電競產業鏈相關人才盡一份心力，為有志從事電競相關產業的年輕學子提供業界交流平台及表現機會。



2018年共計全台20所大專院校，超過150人成為宏碁電競種子，計畫最後特別邀請種子們蒞臨宏碁汐止總部進行企業參訪及頒發證書，席間參觀了宏碁設計重鎮A Corner及展示中心Demo Center，也進行跨校學習分享及交流，同學收穫滿滿，為2018年校園電競種子計畫畫下完美句點。

▲宏碁「Predator掠奪者校園電競種子授證」。（圖／宏碁提供）



大同大學電競社團社長孫鼎鉉表示，透過參與宏碁電競種子計畫學習到舉辦比賽的技巧、深入了解電競產業不同面向；東南科大同學紀佩瑩指出，謝謝Predator讓我們上了很多課程，包括大天神的實況主入門教學跟咪妃的剪輯教學，都讓我學到很多，希望新的學期也能更多豐富的課程。

此外，世新大學同學陳宣文表示，這一年種子課程我認識了很多電競上志同道合的朋友，也上了多實用課程，對我從事校內電競比賽實作很有幫助，也在網路造成迴響，還有機會可以登上Acer x Predator粉絲頁，讓大家看得見。

▲宏碁校園電競種子計畫，今年3月開放新年度報名。（圖／宏碁提供）