全新可翻轉電競筆電　宏碁CES發表Predator Triton 900

▲宏碁今年CES推出全新電競筆電Predator Triton 900。（圖／宏碁提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁今年在CES 2019美國消費電子展，發表兩款新型Predator掠奪者電競筆電，包括薄型設計的17吋可翻轉電競筆電Predator Triton 900，以及厚度僅1.79公分，全金屬機身的15吋電競筆電Predator Triton 500，並以強大運算效能導向為主。

Predator掠奪者今年在CES推出兩款全新電競筆電，Predator Triton 900及Predator Triton 500採用宏碁先進的散熱技術，增加45%空氣流量的第四代AeroBlade 3D刀鋒速冷金屬風扇，並有能在長時間使用時保持筆電冷卻的Coolboost 酷冷散熱技術，以及體驗3A級遊戲大作所需的硬體效能。

宏碁資訊產品筆記型消費產品事業總處長侯永輝表示，宏碁持續挑戰電競筆電設計的極限，在創造更多使用情境的同時，強化其運算性能，全新Predator Triton 900主打獨一無二的翻轉式螢幕，為玩家開拓更多遊戲模式，以及更舒適的人體工學體驗，而Predator Triton 500則是具備強勁的電競性能外，以極超薄全金屬機身。

Predator Triton 900

Predator Triton 900是一款外型新穎、功能創新的電競筆電，其運用CNC加工技術的Ezel Aero Hinge特殊轉軸設計，可將螢幕翻轉、延展或傾斜使用，僅厚2.38公分，所以玩家可任意切換四種使用模式，包括在遊戲中和朋友共享螢幕的顯示模式、在觸控螢幕上玩遊戲的Ezel模式、傳統遊戲情景的筆電模式，還可將Predator Triton 900轉換成電競平板或創作者工具使用的站立模式，而且觸控板位置就緊鄰在鍵盤側邊，讓玩家在遊戲中，可以用最自然的方式同時操縱鍵盤和觸控板。

規格方面，Predator Triton 900搭載最新NVIDIA GeForce RTX 2080 GPU ，以及NVIDIA G-SYNC技術的4K IPS顯示器，全力提升玩家們的遊玩體驗，最高階可搭載至六核的第八代Intel Core i7處理器、NVMe PCIe RAID 0 SSD，以及最高可達32GB DDR4記憶體，得以支援硬體需求嚴格的遊戲。

此外，Predator Triton 900同時配備Xbox無線接收器，讓玩家能透過Xbox無線控制器在Windows 10作業系統暢玩電腦遊戲，並搭載Waves Maxx技術，結合Waves Nx動態追蹤，精準地針對玩家頭部方位，呈現超現實3D音效。

▲宏碁今年CES推出全新電競筆電Predator Triton 500。（圖／宏碁提供）

Predator Triton 500

Predator Triton 500是一款僅厚1.79 公分、輕達2.1公斤的強大電競筆電，主打耐用的全金屬機殼與僅寬6.3 公釐的窄邊框設計，達成驚人的81%螢幕佔比，而且超輕薄體積，能夠輕鬆收入背包或公事包，還有長達8小時的電池續航力。

規格方面，Predator Triton 500內建NVIDIA GeForce RTX 2080 圖形處理器並採用Max-Q 設計，最高階可搭載至第八代Intel Core i7 處理器，具備NVMe PCIe RAID 0 SSD，以及最高階可搭載至32GB DDR4的記憶體。

此外，可超頻且支援VR的GPU，讓玩家享受最尖端的VR與遊戲體驗，並搭配144Hz畫面更新率的15.6吋300尼特IPS顯示器，以OD技術（Overdrive）支援3毫秒反應速度，畫面生動清晰，而NVIDIA G-SYNC技術更能流暢地呈現遊戲或電影畫面。

特別的是，即將在近期問世的手機應用程式PredatorSense，將使玩家可以藉智慧型手機輕鬆操控Predator桌機，可以操控的項目包含超頻、風扇速度、燈光以及音效模式等設定，也就是玩家可以在遠端啟動燈光設定，或切換光效模式，還能查看並客製化設定在實體快捷鍵中的巨集鍵。

Predator Triton 900也支援專為英雄聯盟玩家量身定做的Predator RGB Assault應用程式，能在英雄們召喚技能時，在鍵盤上顯示預設的燈光效果，因此玩家也能依照自己的需求，調整各個英雄的燈光組合。