宏碁CES展前發表新款Chromebook　首次搭載AMD處理器

▲宏碁CES展前發表新款Chromebook 315。（圖／宏碁提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁今天（7日）在CES 2019美國消費電子大展前，發表的還有首次搭載AMD處理器的新款15.6吋Acer Chromebook 315，而且不論使用搭載Radeon顯示技術的第七代AMD A6-9220C 或A4-9120C處理器，都能同時運作多個瀏覽器分頁和擴充功能，並且擁有10小時的超長電池續航力。

宏碁旗下15.6吋 Chromebook系列產品向來備受市場肯定，Acer Chromebook 315不僅首次搭配AMD處理器，更配有Full HD 15.6吋IPS顯示器，能提升工作或學習所需的執行效率，並可順暢地播放線上串流影片、線上遊戲與各種應用程式，並提供觸控螢幕（型號CB315-2HT），以及非觸控螢幕（型號CB315-2H）兩種配置選擇。

宏碁筆記型商用及二合一產品事業處總處長林恭正表示，15.6 吋的Chromebook 是Acer Chromebook系列的重點產品，Acer Chromebook 315包含超大的15.6吋螢幕、優質喇叭與時尚設計，並搭載Radeon顯示技術的全新AMD處理器，能不費力地支援廣受學生、家庭與商務人士青睞的Chrome與Android應用程式及擴充功能。

Acer Chromebook 315以第七代AMD A系列處理器與Radeon顯示技術驅動，無論是搭載AMD A6-9220C APU或A4-9120C APU的系統單晶片設計，皆能提供更順暢的性能表現與強化的網路遊戲體驗，而且新一代AMD A系列處理器，還可讓使用者長達10小時觀看網路串流影片、執行最新應用程式、暢玩網路遊戲與瀏覽網頁，同時支援Google Play中數以百萬計的娛樂、生產力、社群網路等Android應用程式。

Acer Chromebook 315搭載清晰生動的15.6吋Full HD 1920 x 1080螢幕，大尺寸的螢幕能並排開啟瀏覽器、觀看影片入微的細節，以及享受網路遊戲。更大的螢幕瀏覽空間，讓使用者可同時執行多個瀏覽器分頁與程式，以此提升工作效率，而178度的螢幕可視角度，讓使用者可在IPS顯示器上輕易地展示簡報、分享內容，甚至聊天視訊也可輕鬆分享。

同時，88度廣角HD網路攝影機，還能讓更多成員入鏡，此外，HDR高動態範圍成像和內建麥克風，提供高品質且清晰的畫質與音效，並在鍵盤上內建兩組全尺寸朝上喇叭，呈現出清晰音質，不僅支援高晰度音訊，也強化音量與音頻範圍，而且大尺寸的Chromebook也保留更多的鍵盤空間，搭載螢幕觸控功能的Chromebook機款，更配備全尺寸背光鍵盤，以及大尺寸的觸控板。

Acer Chromebook 315透過設計創造更多接口空間，機身兩側皆有USB Type-C 連接埠，讓使用者可快速傳輸資料與充電，在機身左右皆可外接輸出顯示，同時搭配快速的WiFi 802.11ac無線網路與2x2 MIMO技術，使用者可藉由藍牙4.2、雙USB 3.0連接埠，以及耳機和喇叭插孔外接其他周邊設備。

全新Acer Chromebook 315不但使用簡易，還能輕鬆與多個使用者共享，使用者登入Google帳戶後，即可使用Gmail、Google 文件及應用程式、擴充功能、書籤等功能，而且Chromebook使用 Google的Chrome作業系統平台，自動更新並透過多層安全防護抵擋不斷變化的網路威脅。

藉由Chromebook最新的Family Link應用程式，家長能輕鬆設置孩子的網路瀏覽規範，像是設定每天使用的時間限制、設定孩子能夠瀏覽的網站和應用程式，以管理孩子的Google帳戶，家長甚至還能在遠端鎖定監控的Chromebook帳戶。