鹿野鄉公所新行政中心大樓落成　提供民眾最優質服務

▲鹿野鄉公所新行政大樓落成啟用。（圖／記者楊均典翻攝）

▲鹿野鄉公所新行政大樓落成啟用。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

台東縣鹿野鄉親盼望多年的鹿野鄉公所新行政中心大樓，於23日舉行落成剪綵暨揭牌啟用典禮，台東縣長饒慶鈴、前台東縣長黃健庭等多位貴賓與會，並安排多個表演節目慶祝，饒慶鈴表示，在美侖美奐的辦公廳舍辦公，期盼同仁能夠提供鄉親最好的服務，未來縣府也會繼續來支持鹿野的各項建設。

鹿野鄉長李國強及前鄉長林金真都非常感謝黃健庭、立委林德福在新行政大樓籌建中的大力協助經費爭取及地目變更等，才有新穎美觀的辦公廳舍。

饒慶鈴表示，很少有鄉鎮市公所的廳舍與農會緊鄰的，未來將配合新大樓周邊水圳景觀公園、農會的農產冷藏暨加工園區的設置以及前方目前正在進行熱氣球起降公園的施工，把休閒、農業觀光及鹿野豐富的人、文、地、產、景等資源相結合，將鹿野鄉打造為一個豐富的帶狀型旅遊觀光景點。

鹿野鄉舊公所大樓在搬遷之後，將與花東縱管處共同進行合作、改良、開發與利用，轉型為穿山甲保育暨國際人才培育中心，結合相關單位，共同進行後續的整修、管理及營運，為鹿野鄉增添一個極具生態保育功能，同時又能促進觀光發展的特色景點，更免除舊大樓成為閒置空間或蚊子館的隱憂。