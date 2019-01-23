學測24日下午開放看考場　記得複習試場規則、備妥有效證件

▲108學年度學測將於25日登場。（資料照／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

108學年度學科能力測驗將於25日（五）至26日（六）舉行，大考中心日前已公布各考區分區「試場分配表」及詳細地點，並提供網路及電話語音查詢，各分區考場學校將於24日（四）下午2時至4時開放供考生查看試場。大考中心指出，考生查看考場若有任何問題可依「試場分配表」所列之電話與該考區承辦大學連絡，或與該中心連絡。

大考中心提醒，為避免於考試中不慎發生違規情事，請考生務必詳閱簡章之試場規則及違規處理辦法；考生入場應試時，應依簡章規定，攜帶國民身分證或有照片健保卡或駕駛執照或護照或居留證正本查驗身分，請考生於應試前備妥相關有效身分證件。大考中心也建議，考生可同時攜帶「考試通知」以利查找試場，安心順利應考，「考試通知若於考試前毀損或遺失，本中心不再重製、補發，考生可自行至本中心網站應考資訊查詢系統查覽或列印，或電話語音查詢相關資訊。」

大考中心表示，若考生入場應試時未攜帶有效證件，且至當節考試結束鈴聲響畢前仍未送達試場或考（分）區試務辦公室者，扣減其該節成績１級分。

▲108學年度學測將於25日登場。（資料照／記者李毓康攝）

另外，此次學測考試適逢星期五、六，以及「第9屆立法委員台北市第2選舉區及台中市第5選舉區缺額補選」投票前競選活動期間，大考中心籲請各界、立委補選候選人盡可能避免於考試當日在試場周邊進行工程、慶典、遊行、宣傳廣播、舉辦活動或廟會等活動，或盡可能於考試時間暫停或降低音量，以免影響考生交通及應試安寧。

據了解，於選舉區之分區考場學校有台北市立成淵高中、台北市立百齡高中、台中市立台中一中、台中市立台中二中。

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