學測倒數考生注意！　要帶什麼？必知3大QA看這裡

▲108學年度學測將在25日、26日舉行。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

108學年度學測將在25日、26日舉行，根據大考中心資料顯示，今年報考人數共有138390名，大考中心提醒考生，考試當天需攜帶國民身分證或有照片健保卡等證件正本查驗身分，同時也建議帶著「考試通知」以利查找試場，安心應考。

考試當天可攜帶什麼？

為了讓考生更清楚哪些東西可帶入試場，大考中心在官網上提到，文具的部分，黑色2B軟心鉛筆、橡皮擦、黑色墨水的筆（建議使用筆尖較粗約 0.5mm~0.7mm 之 原子筆）、修正液或修正帶、圓規、直尺、三角板、量角器、無文字符號之文具盒（袋）及透明墊板，可帶入考場。

另外，手錶、手帕、衛生紙、耳塞、口罩、醫療器材等也可進入考場，但不得發出聲響，並且在應試時間不得飲食（水）、抽菸、嚼食口香糖等，但如果是因為病情需要飲水服用藥物時，須於考前持證明向試務辦公室報備，並將用水（需加蓋或裝瓶）及藥物交予監試人員保管，需用時再舉手請監試人員協助。

大考中心也提醒，考試通知若於考試前毀損或遺失，考生可自行至大考中心網站查覽或列印，考生入場應試時須攜帶有效證件正本，包含，身分證或有照片健保卡或駕照或護照或居留證其中之一，供查驗身分，考試通知雖非應試的必要文件，但仍建議考生當天攜帶考試通知應試，以利查找試場。

▲考生入場應試時須攜帶有效證件正本（身分證或有照片健保卡或駕照或護照或居留證其中之一），供查驗身分（圖／大考中心提供）

考試時間變動之處？

因應十二年國教新課綱變動，大學招聯會推動108學測申請入學「五選四」，也就是五科考科中最多採計四科，盼減少學生學習壓力，也因此今年考試時間也做了調整，第一天考試為：英文、國文（選擇題）、社會；第二天：數學、國寫、自然。而考試時間長度分別為國文（選擇題）80 分鐘，國寫為90 分鐘，英文考科與數學考科均為 100 分鐘， 社會考科與自然考科均為 110 分鐘。

▲學測考試時間。（圖／大考中心提供）

考生須遵守什麼？

另外，大考中心也提醒考生應遵少考場規定，一、各節考試開始前 5 分鐘打預備鈴，鈴響時即可入場。二、入場後至考試開始鈴響前，不得翻閱試題本，並不得書寫、畫記、作答。三、考試開始 20 分鐘後不得入場。除因生病或特殊原因經監試人員同意外，入場後至考試 開始 60 分鐘內不得離場。四、考試開始鈴響時，即可開始作答；考試結束鈴聲響畢，考生應即停止作答。

▲考場規則。（圖／大考中心提供）