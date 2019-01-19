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女同事逼接送「還幫他買早餐」　已婚男求救：會不會出事

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▲▼男女、辦公室示意圖。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲你會每天載同事上下班嗎？（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

大陸中心／綜合報導

一名網友日前上網求救，女同事天天叫他載上班，雖然會幫忙帶早餐算回報，但兩人都有家庭、孩子，時間一長擔心大家說閒話，但對方當初帶他熟悉工作，不載不好意思，實在不曉得該怎麼處理，希望大家能給他意見。

原PO在網路上發文求助「天天開車載女同事上下班，會不會出事？」他表示，那名女同事是他的師父，他剛近公司時，對方帶著他熟悉工作，年齡比他大幾歲，個性屬於強勢的類型，兩個人都三十多歲、有家庭小孩。

原PO說，公司在一個工業區，他住在六堰，每天開車上下班，對方則是住五堰，平常拼車上班，但可能有經濟考量，後來改坐公車再走路，而女同事發現他開車後，就叫他順路載一下，「每天早上在公車站等他，載他到公司，下班後再載他到公車站」，對方也會幫忙帶豆漿、包子，算是拼車回報。

▲▼開車,道路。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO擔心和女同事一起上下班被說閒話。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

原PO指出，目前已持續兩個多月，其他同事每天看到他們一起上班、一起下班，「總覺得他們目光奇怪，在偷偷笑」，怕別人在背後議論，想和女同事說不載了，但礙於對方算他的「學姐」不好意思，「其實我有點擔心，每次過來差不多一個小時，老聊天聊出感情就麻煩了」。

對此網友看法兩極，「身正不怕影子斜」、「關鍵還是你自己，不忘初心」、「不錯有豆漿和包子可以吃，這同事還是可以來往的」，也有人認為，「膽子夠大的，會有流言蜚語」、「要知道避嫌，知道不？讓她坐後面」、「還是要保持適當的距離...」、「有家庭不好吧，時間久了會日久生情」。

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關鍵字：同事,已婚,早餐,外遇,職場

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