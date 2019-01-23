農委會強推校園午餐採「溯源食材」　拚2年內覆蓋率100%

▲為了讓孩子吃的安全，農委會推動學校午餐採用國產可溯源食材政策。（圖／記者游芳男翻攝）

記者許展溢／台北報導

為了讓孩子吃的安全，農委會推動學校午餐採用國產可溯源食材政策，農委會主委陳吉仲今（23日）表示，已爭取到12億元預算，只要學校採用有機和產銷履歷食材都會有額外獎勵，盼2年內能有100%成效。

農糧署副署長莊老達表示，要確保學校使用可溯源食材，最容易辨識的就是「可溯源標章」。農糧署說明，希望學校採用的「四章一Q」，是包括有機、產銷履歷、CAS台灣優良農產品、吉園圃安全蔬菜以及具追溯來源功能的QR Code國產食材。

▲農委會主委陳吉仲說，希望2年內覆蓋率能達100%。（圖／記者許展溢攝）

莊老達說，從一開始試辦只有11%，到去年11月結合食農教育107學年度第1學期開始，由全國22縣市辦理，登錄筆數占比已達55%，其中，又以新竹市、台東縣及台南市的學校午餐更是超過70%。

陳吉仲指出，該政策需要跨部會一起，行政院也幫忙爭取到1年12億元預算，按照目成效已有55%，若各地政府能支持會比較快，預計2年內能達100%，獎勵部分，分兩種，一是學校午餐只要使用「四章一Q」，包括有機、產銷履歷、CAS台灣優良農產品、吉園圃安全蔬菜以及具追溯來源功能的QR Code國產食材，每個月超過一半天數，每人就補助3.5元。

▲行政院政務委員林萬億說，希望能把健康安全概念往下延伸，下修到幼兒園。（圖／記者許展溢攝）

陳吉仲表示，二是學校只要採用有機跟產銷履歷食材，就會有額外獎勵，以上兩種獎勵都是包含在12億元預算中。行政院政務委員林萬億說，目前學校推動已有一定成果，國防部也在推動，希望能把健康安全概念往下延伸，下修到幼兒園， 和園方來幫忙為食品安全把關。

陳吉仲最後表示，邁向100%過程，今年四章一Q將變成「三章一Q」 ，主要是其中的吉園圃安全蔬菜，是農委會驗證認證，為確保品質安全，會讓該項退場。