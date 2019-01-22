北農總座與中央有共識　柯文哲：要專業的、要上議會

記者陳家祥／台北報導

各界關注的北農人事案，台北市副市長兼北農董事長彭振聲、農委會主委陳吉仲22日下午會面，雙方達成共識，新任董事長及總經理人選分別由前民進黨台北市議員黃向羣、農委會農金局副局長翁震炘接掌。對此，柯文哲22日表示，大家就把人選互相交換、講清楚，雙方都同意，然後改選的SOP流程一次寫清楚，照規則走，「當時我有開條件，總經理要專業的，第二他要上議會，其他我都沒意見。」

彭振聲受訪時還說，24日常務董事會當天將加開臨時董事會，先產生新總經理，預計2月下旬再舉行臨時董事會，才產生新董事長。而此次人事案雙方溝通順暢，白綠是否再合作？彭則說，跟政黨無關，黃向羣是綠色的，也不是白色，市長希望黃向羣去，農委會也不反對，對方提出的總經理人選，北市府也認為是專業，共同基礎是為了北農好。

對於北農人事案達成共識，柯文哲22日受訪表示，北農的事情態度是這樣，都按照SOP，如果是台北市決定董事長、農委會決定總經理，大家就把人選互相交換，講清楚雙方，都同意，然後改選的SOP流程一次寫清楚，照規則走，這樣就解決。但柯也補充，當時有開條件，「總經理要專業的，第二他要上議會，其他我都沒意見。」

▲柯文哲回應時事。（圖／資料照）