2019對台工作會議召開　汪洋：絕不為各式台獨留任何空間

▲大陸全國政協主席汪洋。（圖／截自央視）

記者蔡浩祥／綜合報導

就在中共總書記習近平在《告台灣同胞書》40週年紀念大會拋出「習五點」，各省市相繼舉辦學習講座，2019年對台工作會議也緊接著在22日召開。大陸全國政協主席汪洋表示，2019年台海形勢更加「嚴峻複雜」，要堅決維護國家主權和領土完整，絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。

按慣例，大陸全國對台工作會議通常在每年1月底或2月初舉行，屆時中共中央對台工作領導小組成員、各省市台辦主任、黨政軍有關部門代表等都會出席。

新華社通稿指出，會議由中共中央政治局委員、中央外辦主任楊潔篪主持會議。國務委員王毅出席會議。中共中央台辦、國務院台辦主任劉結一作工作報告。

值得關注的是，就反對台獨論述上，與去年不同的地方在於，汪洋延續「習五點」，以「絕不為各種形式的『台獨』分裂活動留下任何空間」為主調；去年則是「堅決反對和遏制任何形式的『台獨』分裂」。

▲2019年對台工作會議22日在北京召開。（圖／截自央視）

汪洋指出，2019年台海形勢更加複雜嚴峻。要把思想認識統一到黨中央對形勢的科學判斷上來，把工作聚焦到黨中央對台工作大政方針和決策部署上來。

他重申，要堅持體現「一個中國」原則的「九二共識」，推動兩岸關係和平發展，還強調要堅決維護國家主權和領土完整，絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。

談及2019年兩岸交流，汪洋表示，要深化兩岸融合發展，持續擴大兩岸交流合作，全面落實惠及台灣同胞的政策措施；要繼續拓寬兩岸青年交流管道，為台灣青年來大陸學習、就業、創業、交流提供更多機會、創造更好條件。