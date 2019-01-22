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美國神秘偵察衛星成功升空！「哈伯規格」鏡頭監視地球

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▲▼美國三角洲4號重型火箭（Delta IV）搭載了神秘的偵察衛星，任務代號NROL-71，成功升空。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國三角洲4號重型火箭搭載了神秘的偵察衛星，延宕多時終於成功升空。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國三角洲4號重型火箭（Delta IV）自去年12月底因多項問題延後發射，19日終於在加州升空，其搭載了國家偵察局（National Reconnaissance Office）神秘的偵察衛星，任務代號NRO Launch 71（NROL-71），將使用各種太空儀器和監視技術來強化國防安全。

綜合外媒報導，該計畫由洛克希德馬丁（Lockheed Martin）和波音（Boeing）合資公司「聯合發射聯盟」（ULA）執行，原訂在去年12月7日發射三角洲4號火箭，但先後發現火箭燃料外洩、強風和地面通訊問題，導致發射時間一再延後，最後終於在19日升空。

目前ULA並未透露NROL-71任務的細節，外界推測上面搭載的可能是第一顆最新第5代的偵察衛星（Block 5 KH-11），和哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）類似構造，但鏡頭卻是對準地球而非宇宙。為了運作安全，ULA在火箭升空後的6分鐘即切斷所有任務相關進度的更新，僅發布聲明表示，已成功啟動「NROL-71」。

據了解，三角洲4號火箭高達71公尺，是ULA機隊中最重的火箭，約可以產生超過210萬磅（約95萬公斤）的推力。ULA政府和商業項目副總裁溫茲（Gary Wentz）表示，感謝整個團隊的堅持和合作貢獻力量，確定成功完成發射目標，並持續專注於國家安全任務。

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關鍵字：Delta IV,聯合發射聯盟,ULA,NROL-71,偵察衛星,北美要聞

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