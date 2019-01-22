長榮空姐被外籍奧客逼協助擦屁股　桃園勞動局調查：情節離譜

▲長榮空姐被外籍奧客逼協助擦屁股，桃園勞動局進行調查。（圖／翻攝自網路直播）

記者楊淑媛／桃園報導

長榮航空空服員公開控訴，於執行職務中遭1名外籍乘客逼迫協助脫褲子、擦屁股情事，公司卻未善盡保護員工責任，引發各界關注。桃園市勞動局22日派員到長榮航空公司了解，要求長榮航空儘速依相關法規，立即採取性騷擾防治及補救措施，落實不法侵害預防及事後處理，以保障勞工於職場上勞動權益，否則將依法開罰。

勞檢處長周賢平說，此起長榮空服員控訴情節離譜，經初步了解長榮已給予當事人公傷假與心理諮詢，勞動局也將持續追蹤後續處理情形，同時該局也根據相關法令對長榮進行調查，了解資方有無進行相關預防與事後補救措施。

勞動局說，依性別工作平等法規定，雇主應防治性騷擾行為的發生，訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法，如發生有員工遭受性騷擾之情形時，應採取立即有效之糾正及補救措施；另依據職業安全衛生法規定，雇主須採取預防勞工於執行職務因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害之措施，訂定執行職務遭受不法侵害預防計畫，並據以執行。

若有違反上述規定，可分別依性別工作平等法及職業安全衛生法規定，處新臺幣10萬元以上50萬元以下及處3萬元以上15萬元以下罰鍰。另若勞工因執行職務中導致傷病，經醫療機構診斷必須醫療而請假時，公司應給予公傷病假，工資照給。