G哥獨攀墜谷出事　專業嚮導：登山結伴也非100%安全

記者宋德威／高雄報導

登山界有「比基尼登山客」之稱的吳姓女山友獨攀「盆駒下無雙」此路線時墜谷。對此，專業登山嚮導張元植表示，「依照之前給出的求援座標，G哥應是在這個區域失足墜落。至於是踩點崩落，還是拉繩意外斷裂就不可考了，這種意外其實很難完全避免，比較接近機率的問題」。

▲▼波窟拉瓦社遺址。（圖／賴立人提供）



據悉，歷史演進中，事發的這條路線，因為更容易進入山區的八通關古道的開鑿，加上布農族人被政府遷往平地，因此這些路徑逐漸荒廢，沒入荒煙漫草中。在如今的岳界中，算是少有人走的冷門路線。由於路跡並不明顯，所以需要一定的定位與找尋路線的能力。

張元植表示，從台灣高山百岳健行，到中級山探勘；高海拔冰雪攀登，到冰岩技術攀登，累積不少經驗。張元植說，「G哥走的盆駒山下到無雙社是一條歷史悠久的路線。在不可考的早年，這裡就是布農族郡社群的獵場與獵路，在日治時代，著名的博物學者鹿野忠雄，就在郡社群的布農族人幫助下，循這條路線，自無雙社登上盆駒山及馬博拉斯山進行踏查」。

▲繩索下降。（圖／賴立人提供）



張元植說，「從盆駒山沿西北稜下一路往下，在海拔大約1900公尺以下，就會逐漸看到舊部落的石板屋遺跡，部落建築群一路延伸到海拔1550公尺的尾稜。從這要下到郡大溪與哈伊拉羅溪的匯流口，過溪之後才能接到郡大溪對案的無雙吊橋進而前往無雙社」。



張元植強調，「問題就出在下到匯流口這段，可能由於溪谷切割的因素，從1550下到溪邊的100公尺落差是一段非常陡峭，且地質不太穩定的路段。有好幾段土質鬆散的邊坡，很陡，需要拉繩橫渡過去。而且繩子普遍不是架設在非常穩固的支點上」。

▲張元植說，「2001年接觸登山至今，早年就明瞭這是我一輩子熱愛的志業」。（圖／記者宋德威翻攝）

專業登山嚮導張元植：

國內重要攀登經歷

2009中央山脈大縱走

2017南三山域大迂迴

2018奇萊北峰西北壁台灣首攀

2018玉山北壁二號溝雪期攀登

海外重要攀登經驗

2004 Mt.Mckinley (Mt. Denali) 6,194m 登頂

2007 Mt. Aconcagua 6,962m 登頂

2010 四姑娘大峰5,025m登頂、雀兒山 6,168m 登頂

2011 駱駝峰5,484m 登至4900m、Broad Peak 8,051m 登至7,700m

2012 韓國冰攀訓練

2013 雪隆包5,527m登至4,800m、寧金抗沙峰7,206m登至6,000m

2014 四川雙橋溝冰攀訓練、Broad Peak 8,051m登頂

2015 Gasherbrum I 8,068m 登至7,000m、博格達峰5,445m登至4,600m

2016 歐洲阿爾卑斯攀登旅行，Matterhorn 4,478m登頂

2017 Manaslu 8,168m 登至7,400m

2018 歐洲阿爾卑斯攀登旅行、日本八ヶ岳區域冬期攀登

救護執照

美國野外急救協會WFR野外第一急救反應員

美國野外急救協會WAFA野外進階急救員

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