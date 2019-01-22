創40年新低！陸2018新生兒減少200萬　

▲全面二胎政策於2016年1月1日實施。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

據統計，大陸2018人口自然增長率達3.81%，但新生兒比2017年減少了200萬，共1523萬人，是自1949年以來的最低值。有專家預計，若趨勢持續，人口負增長拐點或將提前到來。此外，統計顯示，男性比女性多了3164萬人，這意味著大陸若想維持人口不衰減，需要更高的生育水平。

據國家統計局21日公布的數據顯示，2018年末大陸總人口逼近14億大關，達13億9538萬人，比2017年末增加530萬人；全年出生人口1523萬人，人口出生率為10.94‰；死亡人口993萬人，人口死亡率為7.13‰；人口自然增長率為3.81‰。此外，男性人口71351萬人，女性人口68187萬人，男性比女性多了3164萬人；16至59周歲的勞動年齡人口89729萬人，佔總人口的64.3%，比2017年減少470萬人。

儘管已經全面開放二孩政策，但2018嬰兒出生率仍舊大幅減少。數據顯示，2016年實行的全面二孩政策，使當年出生人口達1786萬，同比增加131萬，是2000年以來的頂峰。但2017年受一孩數量大幅下降的拖累，盡管全面二孩政策效果繼續顯現，但出生人口仍減少63萬，2018年則繼續減少200萬。

▲2018人口數據統計圖。（圖／21世紀經濟報導）

據《21世紀經濟報導》內容，人口學者、中國與全球化智庫特邀高級研究員黃文政指出，在原國家衛計委副主任王培安主編的《實施全面兩孩政策人口變動測算研究》一書中，曾預測了如果實施全面兩孩政策，2018年的高、中、低預測出生人口數分別為：2294.3、2188.6和2082.4萬人；若不實施全面兩孩政策，則2018年的出生人口為1724.8萬人。

黃文政表示，「2018年1523萬的實際出生人口比書中的低預測少了559.4萬人，比不實施全面兩孩政策的預測還少了201.8萬人。」

據報導，2018年的人口出生率是自1949年以來的最低值，比2017年減少1.49‰；自然增長率則是自1962年以來的新低，同比減少1.51‰。此外，有專家預計，若趨勢持續，人口負增長拐點或將提前到來。

不過出生人口下降並不意味著人口紅利消失。國家統計局局長寧吉喆21日表示，大陸勞動力資源近9億人，就業人員7億多，受過高等教育和職業教育的高素質人才有1.7億，每年大學畢業生有800多萬，「中國仍然具有巨大的人口數量和勞動力大軍，人口紅利仍然存在，勞動的參與率還在提高。」

▲人口和生育問題成為大陸改革開放下一個40年待解決的頭等大事。（圖／CFP）

在人口性別結搆方面，2018年總人口性別比為104.64（以女性為100），男性比女性多了3164萬人。對此，北京大學教授陸杰華表示，近年來，出生人口性別比逐年下降，但仍高於正常水平，這會帶來婚姻擠壓問題，尤其是農村、偏遠地區，會存在大量的「剩男」。

據報導，為了使生育率保持在人口世代更替水平（維持下一代人口與上一代數量持平，不增不減），需要總和生育率達到2.1，即每個婦女至少生育2個小孩。黃文政表示，「受重男輕女觀念的影響，男多女少，許多男性找不到對象，這意味著我們需要生育更多，才能維持人口不衰減。」