比基尼登山客墜山谷身亡　鄰居感嘆：是個乖巧孝順的女孩子



▲「比基尼登山客」吳季芸失足身亡，鄰居紛紛表示訝異。（圖／記者林煒傑攝）



記者林煒傑／新北報導

登山攻頂後總會穿著比基尼留下美照的36歲吳季芸，因征服百岳被譽為「比基尼登山客」，他19日登山時不慎失足墜落20米深山谷，今傳出失溫凍死的噩耗。吳季芸位於新北市住家的鄰居聽聞後都非常訝異，直呼「怎麼會這樣！前幾天才看到她跟媽媽進出！她平常也都很乖巧孝順啊！」

鄰居表示，吳季芸和媽媽住在新北市新莊區這處公寓已經30多年，母親已屆臨退休，「平常都有看到她揹著大包小包出門，看起來就是有在運動的樣子！」鄰居大讚吳季芸和媽媽2人非常有禮貌，平常出入都會打招呼，雖然不知道吳季芸登百岳後會留下比基尼美照，但看的出來她有運動習慣。

吳女11日從南投縣信義鄉東埔入山，攀經八通關、盆駒山等處，但19日行經盆駒山往無雙社路段時，卻不慎失足，跌落約20米深的深谷，趕緊打衛星電話求援。警消獲報因天候不佳無法派直升機救援，便派出6名救難人員協尋，未料今上午尋獲她時，卻已凍僵明顯死亡。

有鄰居表示「她媽媽好像昨晚就有接到電話，所以今天一大早就出門了。」不少鄰居聽到吳女噩耗，紛紛驚訝表示「她是自己去爬山嗎！怎麼會這樣！前幾天才看到她而已！」

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