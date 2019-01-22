2次挑戰南三段　比基尼G哥：老天爺想騙我走入這條不歸路

▲比基尼登山客吳季芸2017年第一次挑戰中央山脈南三段，在臉書留下感性文字 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、王亞志／南投報導

在臉書專頁暱稱「G哥比基尼的高山足跡」36歲的吳季芸，2013年開始登山，花了四年時間就完成百岳；2017年7月第一次挑戰中央山脈南三段，在東郡大山再度留下比基尼美照「老天爺想騙我走入這條不歸路，給了完美天氣和完美組合隊員，順利快樂完成，也是我縱走中最美好最難以忘懷的回憶。」

▼比基尼登山客吳季芸為了拍出藍天、山景、比基尼的美照，常會站在突起岩石上 。（圖／記者陳以昇翻攝）

事隔1年多，吳季芸第2次挑戰南三段，卻在郡大山不慎墜落谷底，雖然利用衛星電話定位向外求救，但當救難人員趕到時，已經全身凍僵死亡。據了解，吳女有個習慣，在山上岔路處時，會將重裝備卸下，換上輕裝備，去尋找拍照地點，為了拍出藍天、山景、比基尼的美照，常會站在突起岩石上。

南投縣第三大隊林正宜表示，目前直升機在22日上午9時10分從清泉岡機場起飛，要前往事故現場吊掛遺體，由於現場狀況還不了解，無法得知吳女墜落時，是否有帶重裝備，如果有的話，應該可以即時穿上保暖衣物、睡袋或用帳篷遮蔽，不至於失溫凍僵死亡；但假使墜落時傷重內出血，在發出求救電話後，可能漸漸失去意識，無法求生。

「比基尼登山客」吳季芸2017年7月28日，在臉書留下感性文字「南三段第七天，去完東巒大山回到東郡，十天的大好天氣，忍不住的拍下這張回首來時路」；「還記得那時有前輩一直唱衰我第一次縱走就走南三一定會不行，可是老天爺想騙我走入這條不歸路，給了完美天氣和完美組合隊員，順利快樂完成，也是我縱走中最美好最難以忘懷的回憶。」

▼比基尼登山客吳季芸為了拍出藍天、山景、比基尼的美照，常會站在突起岩石上 。（圖／記者陳以昇翻攝）