「憑這3點48小時找到人」　雪羊悼比基尼登山客：她給我們上重要一課

▲「G哥」4年內就完成台灣百岳的挑戰，至少已換過97套比基尼。（圖／翻攝「G哥比基尼的高山足跡」臉書）

社會中心／綜合報導

綽號G哥的36歲「比基尼登山客」吳季芸失足墜谷身亡，她生前用衛星電話定位向楊姓友人求救，「墜落2、30公尺深度，上半身受傷，下半身無法動彈。」山岳攝影家「雪羊」哀悼表示，雖她再也不會回來，「最後依然給我們上了重要的一課，『如何在山難發生後，減少搜救資源的浪費』…就憑這3點，讓搜救隊48小時內就找到她。比起前年南二子事件，幾百人滿山找還出動無數架次直升機的山搜行動。」而今天（22日）天氣若許可，搜救人員將吊掛遺體下山。

據了解，吳女家住新北市，平時非常熱愛登山活動，她攻頂後會卸下一身裝備，換上性感比基尼拍照留念，因此被譽為「比基尼登山客」；她4年內就完成台灣百岳的挑戰，至少已換過97套比基尼，2018年光是爬山就花了127天，幾乎一整年有3分之1都在山裡。

▼吳女獨攀郡大山失足墜谷，她時常在臉書分享她登頂的比基尼照 。（圖／記者王亞志翻攝）

這次吳女計畫11日獨自從南投縣東浦入山，原本計畫13天走過八通關、盆駒山、無雙社，並預計24日自郡大林道下山；不料，19日在接近行程尾聲時墜落20公尺深的山谷，由於下半身動彈不得，上半身也受了傷，趕緊打電話向楊姓好友求救，再通過對方向南投縣消防局報案。

南投縣消防局獲報後20日立刻展開陸空救援，但由於當時的天氣非常惡劣，導致空勤直升機前後3次折返，最後改由組織地面搜救隊入山搜救。第一批搜救隊員幾乎是用小跑步方式前進，途中只睡2、3個小時，入山後僅花28小時就抵達吳女最後的GPS求救座標區。

但當搜救隊員發現吳女本人時，已全身凍僵明顯死亡，只好先遺體妥善安置。由於山區天候惡劣，氣溫低又下雨，空勤總隊的黑鷹直升機無法出勤，搜救人員將找尋適當地點紮營，等待天氣許便能吊掛遺體下山，至於確切死因仍待下山後由檢警相驗。

▼吳女用衛星電話求救，當救難隊員到達時已無生命跡象。（圖／記者王亞志翻攝）

雪羊21日晚間在「雪羊視界 Vision of a Snow ram」臉書粉絲團哀悼，「雖然她再也不會回來了，用最美麗的姿態在最愛的山林中走了，但她在最後，依然給我們上了重要的一課，『如何在山難發生後，減少搜救資源的浪費』：1、攜帶通訊器材（如果沒有訊號點的話帶衛星電話）；2、攜帶可靠的GPS（她用iPhone，蘋果定位頗準）；3、安排留守人並留下詳細的登山計畫書。」

雪羊說，「就憑這3點，讓搜救隊48小時內就找到她。比起前年南二子事件，幾百人滿山找還出動無數架次直升機的山搜行動；還有一樣是前年的哈崙橫斷事件我們一開始大海撈針的找，直升機天天空搜...」

雪羊寫道，「G哥這次幾乎沒有浪費一滴搜救能量，就讓一批精銳小隊兩天內接觸到她；只可惜或許傷勢過重，或許氣溫過低，或許裝備折損，我再也沒有機會好好認識這位『漢子』了。」

▲▼雪羊說，「G哥用生命，為我們上了最後一課，一門每一位登山人都不想遇到，但又不得不學習的課。」（圖／翻攝當事人臉書）

「G哥用生命，為我們上了最後一課，一門每一位登山人都不想遇到，但又不得不學習的課。」文中提到，「她是花費了一點搜救資源——5分鐘的直昇機，還有一批精銳小隊；但這個事件的教育能量，很可能為未來的搜救行動，節省無數架次的『無頭蒼蠅式空搜』浪費掉的金錢。」

雪羊表示，「所以，我不願浪費她的生命。所以，我選擇讓她繼續活在我們心中，用她的那些文章，她與山林共存的精神，還有這次事件的省思。」

▼山友紛紛難過哀悼G哥。（圖／翻攝當事人臉書）