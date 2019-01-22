「説真話」創造網路聲量　羅智強自嘲：黨中無大將、小強作先鋒

▲台北市議員羅智強。（圖／翻攝羅智強臉書）

政治中心／綜合報導

台北市議員羅智強有一套自己經營社群媒體的方法，在政治人物影響力的排行榜中超越高雄市長韓國瑜，被封為「國民黨空軍總司令」。對此，羅智強在臉書透露如何創造網路聲量，就是「説真話！」

羅智強說自己小蝦米，沒有資源，要創造那麼大的網路聲量就靠三個字，「説真話！」他提到，蔡英文剛當總統時説，「尊重九二會談的歷史事實。」我肯定她，這是我的真心話；蔡英文為了討好深綠向習近平宣戰，「拒絕九二共識」，還要各政黨陪她拒絕，我批判她，這是我的真心話。

羅智強還舉例，柯文哲在撕中華民國身分證「道具」時，我批判他，這是我的真心話，但當柯文哲説「兩岸一家親」時，我肯定他，這是我的真心話。

羅智強說，自己在馬英九民調低迷、連同黨同志都落井下石時，為他辯護理念到在路上被反馬民眾「巴頭」！在網路上被霸凌，我還是為他説話，「這是我的真心話！」但當他人氣恢復，又被眾人圍簇時，我還是一樣為他辯護，這是我的真心話。

羅智強感嘆，説真話，很困難，因為你需要，不怕被打的勇氣；但説真話，也很容易，因為你只需要，不怕被打的勇氣。

羅智強以「黨中無大將，小強作先鋒」自嘲，他認為，網路時代是一個「理念先鋒」的時代，在營帳裡紙上談兵的「大將」，比不上執干戈衛理念、親上戰場的「先鋒」！他謙虛表示，自己不是「空軍總司令」，「我和大家一樣，是不怕刀、不怕槍的戰鬥飛行員！」