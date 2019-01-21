搶先吳敦義！　朱立倫2月中訪美定調「學習之旅」

▲朱立倫。（圖／記者張一中攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨在2018選舉中狂勝，超乎預期奪下15縣市，黨內天王紛紛表態要角逐2020總統大位並規劃訪美。國民黨主席吳敦義21日確定將在立委補選完後訪美，有意參選總統的前新北市長朱立倫訪美也確定將於2月中前往美國，拜訪美國知名企業家以及矽谷新創人士，搶先吳敦義一步。不過，朱立倫此行程相當低調，定調為「學習之旅」，初步規畫行程不公開。

黨政人士表示，朱立倫手上除了有「形象牌」優勢，未來「兩岸牌」和「美國牌」也會先後出手，這3張牌將是打選戰「自摸」的關鍵。朱立倫曾在美國留學，2015年參選總統訪美時，就會晤白宮國安會亞洲事務資深主任康達(Dan Kritenbrink)、主任何瑞恩(Ryan Hass)、國務院亞太助卿羅素(Daniel Russel)等重要美國官員。

據了解，朱立倫在卸任後行程不多，主要是因為都在上課學習，在民間友人介紹下，定期都會與產業界碰面，主要以「新型態經濟發展」等課程為主。2月中的訪美行程，將拜訪美國知名企業家以及矽谷新創人士，定調為學習之旅。

不過，朱立倫屆時若私下與美國官員會面，層級到哪，都是外界關注的焦點，是否為大選鋪路也耐人尋味。對於訪美細節，朱立倫幕僚回應，目前訪外行程透過友人安排中，如有進一步消息，將擇時向大家報告。