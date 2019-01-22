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國民黨擬美式分區初選　孫大千：真能讓「相公」聽牌？

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▲▼朱立倫、吳敦義。（資料照／記者賴于榛、屠惠剛攝）

▲朱立倫、吳敦義。（資料照／記者賴于榛、屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

國民黨在2018大選狂勝，黨內天王紛紛表態要角逐2020總統大位，總統初選方式成為外界關注焦點，部份中常委有意採取美式分區初選方式，分區辯論後再進行民調跟黨員投票，可能將失聯黨員納入，被認為是為黨主席吳敦義鋪路「卡朱」。對此，國民黨前立委孫大千質疑，難道變這麼多花樣，就真的能夠讓「相公」聽牌了嗎？

孫大千分析「美式分區初選」的六個問題，首先，美國的政黨政治是屬於柔性政黨，既沒有黨主席，也沒有固定的黨員，而國民黨的體制是屬於剛性政黨，「為什麼國民黨要採取美國的初選模式啊？」再來，就算是採取全民調的模式，本來就應該要分區辦理說明會和辯論會，可以訴求理念、釐清路線，「更是一個接地氣的全國性造勢行動」，但是這並不需要分區辦理民調啊？

孫大千表示，第三，在全國性民調的抽樣過程當中，自然會考量各分區的人口分佈狀況，然而，如果分區進行民調，不管在抽樣方法或是加權公式，人為介入和操作的空間太大，民調結果的公正性必然會受到質疑。第四，如果全民調可能會被綠營選民進行灌票，難道分區民調就不會發生這樣的情況嗎？

孫大千表示，第五個問題是，全國性民調可以包含市話和手機同時進行調查，成本也不至於增加太多，但是如果進行分區民調，在技術上很難將手機民調一併執行，這樣所做出來的民調結果，和真實選民的支持意向，恐怕會有很大的落差。

最後的問題是，現存於黨內極度嚴重的人頭黨員問題，都還沒有辦法解決，如果貿然將失聯黨員一併納入，進行黨員投票，這不是給有心上下其手的人，一個全面灌票的大好機會嗎？尢其是失聯黨員的認定最後還不是黨中央說了算。

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關鍵字：國民黨,2020總統大選,相公,朱立倫,吳敦義

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