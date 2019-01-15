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春節「10大塞車路段」懶人包！　觀光局加開9線接駁車應戰

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▲▼汽車,空氣污染,空汙,pm2.5,通勤,交通,塞車,細懸浮微粒,移動污染源。（圖／記者李毓康攝）

▲春節可以多搭乘大眾交通運輸，以免讓塞車壞了遊玩興致。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／整理報導

春節9天連假即將到來，大家出門走走最怕的就是堵在塞車潮中。交通部觀光局公布「10大壅塞觀光景點」，從北到南都有易塞路段，為了紓解大量人潮，除了建議周邊的替代景點，更建議民眾多多搭乘「台灣好行」接駁車及「台灣觀巴」等公共運輸系統，才不會讓塞車壞了遊興。

據往年春節各觀光遊樂地區旅遊狀況，觀光局預估出10大易壅塞的熱門景點、路段，北部和中部各2處、南部和東部各有3處。像是新北金瓜石、九份，光是一般假日人潮已經塞爆，更何況是春節連假；八卦山、日月潭也都是觀光客來台必去的代表景點，周邊路段也是易壅塞熱點。

▲九份是日本人來台旅遊熱點，4日晚老街擠到水洩不通。（圖／瑞芳警分局提供）

▲九份老街常常擠滿人潮。（圖／瑞芳警分局提供）

金瓜石、九份、南方澳、八卦山、日月潭 易塞

觀光局建議，北部金瓜石、九份附近還有其他替代景點，像是鼻頭龍洞地質公園、澳底、福隆、舊草嶺隧道等；南方澳則可以改去蘇澳冷泉公園、白米木屐村、冬山河親水公園；彰化八卦山風景區附近還有南投猴探井遊憩區天空之橋、芬園就是愛荔枝樂園；日月潭也可改到伊達邵、清境、埔里、集集、水里、車埕遊玩。

▲▼日月潭,日月潭旅遊,國旅,旅遊景點,國內旅遊。（圖／記者徐文彬攝）

▲日月潭也是大家熱愛的觀光景點。（圖／記者徐文彬攝）

阿里山、高跟鞋教堂、三仙台 人潮擁擠

另外6處新年期間易壅塞的熱門景點路段，還有南部的阿里山，布袋高跟鞋教堂、好美里彩繪村、北門水晶教堂，和屏東縣台灣原住民文化園區、山川琉璃吊橋；東部的台9丙鯉魚潭路段、台9線卑南鄉綠色隧道路段，以及台東縣三仙台、水往上流、小野柳。

觀光局同樣列舉這些熱門景點之外還有其他的好去處，像是阿里山的建議替代景點有逐鹿部落、牛埔仔遊憩區、福山古道等；台17線可到達東石漁人碼頭、故宮南院、雙春濱海遊憩區、黑面琵鷺生態展示館；台9線部分也可考慮前往立川漁場、新光兆豐休閒農場、林田山林業文化園區或鹿野高台；台11線沿線還可通往加路蘭、都蘭糖廠、台東市森林公園等景點。

▲高跟鞋教堂。（圖／嘉義縣政府提供。）

▲高跟鞋教堂氣氛浪漫。（圖／嘉義縣政府提供）

春節有9線限定接駁專車

如果要到以上熱門景點，觀光局建議，民眾可以搭乘大眾交通工具可前往，包括「台灣好行」、「台灣觀巴」，地方公車路線可提供民眾選擇，也有接駁專車在行駛。另外，春節期間也有9線春節限定的接駁專車讓民眾搭乘，包含日月潭、阿里山、茂林、東部海岸等國家風景區、太魯閣國家公園、八仙山國家森林遊樂區等重點觀光遊樂地區。

▲▼「台灣好行花蓮縱谷線」，全程以節能減碳的電動公車，提供深度旅遊。（圖／記者王兆麟攝）

▲台灣好行路線已遍布各縣市。

【春節10大觀光區與易壅塞路段】

北部：

新北金瓜石、九份
→台2線、縣道102線

中部：

宜蘭南方澳
→台2線接台9線

彰化八卦山風景區、彰化大佛天空步道
→大佛風景區卦山路

南部：

南投日月潭
→台21線九龍口至水社路段、魚池街往九族文化村路段

嘉義阿里山
→台18線阿里山森林遊樂區及觸口龍隱寺路段

嘉義布袋高跟鞋教堂、好美里彩繪村、北門水晶教堂
→台17線沿線據點

屏東台灣原住民文化園區、山川琉璃吊橋
→台24線與縣道185線交會處

東部：

花蓮鯉魚潭路段
→台9丙線

台東卑南鄉綠色隧道路段
→台9線

台東三仙台、水往上流、小野柳
→台11線沿線據點

資料來源：觀光局

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關鍵字：塞車,春節,易塞路段,金瓜石,九份,南方澳,八卦山,日月潭,阿里山,高跟鞋教堂,三仙台

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