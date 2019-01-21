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法鼓山捐建卑南國中柔道健力館　盼選手創佳績

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▲法鼓山捐贈卑南國中柔柔道健力館。（圖／記者楊均典翻攝）

▲法鼓山捐贈卑南國中柔柔道健力館。（圖／記者楊均典翻攝）

楊均典／台東報導

破百年紀錄風災尼伯特在3年前橫掃台東，台東卑南國中在風災中老舊的棒球宿舍以及位於地下一樓的健力室遭受嚴重損壞。法鼓山師父到校慰問師生時，瞭解卑中的需求，決定捐建1棟造價新台幣1,600萬的柔道和健力練習場館，並於21日進行動土，未來法鼓山也將持續捐助相關器材設施。

法鼓山捐建卑南國中柔道健力館，在21日動工。（圖／楊漢聲翻攝）

▲法鼓山捐贈卑南國中柔柔道健力館並在21動土。（圖／記者楊均典翻攝）

台東縣縣長饒慶鈴表示，感謝法鼓山的愛心，給予卑南國中優良的柔道健力館，能提供更安全、符合專長標準的練習環境，驥望選手們能在良好的環境中更精進自己的專項技能，締造更亮眼的成績表現。

饒慶鈴強調，2年前尼伯特颱風侵襲，造成卑南國中體育館損壞，選手的訓練受到影響，謝謝法鼓山能夠及時的援助，卑南國中不只在棒球有悠久的優良傳統，近年來柔道及舉重、健力也有非常優異的表現，去年參加柔道及青年盃舉重賽，分別榮獲國女組全國團體第2名，其中彭馨萱同學更是跨出了臺灣，到蒙古國參加2018年亞洲盃經典健力青少年組榮獲3銀1銅，為台灣爭取了更高的榮耀。

畢業於卑南國中的優秀校友台東縣議會議長吳秀華，也感謝法鼓山基金會大力協助捐贈她的母校柔道健力館，期望學弟妹要記住善舉，未來在良好的訓練環境下，再創佳績。

法鼓山基金會總幹事陳高昌指出，法鼓山是由聖嚴師父所創立，秉持著大愛的精神來關懷，感謝卑南國中給予他們這樣的好因緣，除了現在捐贈的1600萬元外，美國分會獲知消息，也將在硬體的館舍興建後，捐贈健力、柔道等相關器材設備，讓選手在最新的設施下接受訓練。

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