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不甩獨派逼宮！羅文嘉讚蔡英文2020最適合人選

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▲▼羅文嘉接受廣播節目專訪。（圖／翻攝POP Radio YouTube頻道）

▲羅文嘉接受廣播節目專訪。（圖／翻攝POP Radio YouTube頻道）

不甩獨派逼宮！羅文嘉讚蔡英文2020最適合人選　

政治中心／綜合報導

民進黨秘書長羅文嘉21日接受廣播媒體專訪，談到2020大選布局，羅文嘉覺得總統蔡英文是最佳人選，讚她「冷靜、堅定、不挑臖」，在國際上的表現非常稱職，而是否考慮「綠白合作」？羅文嘉表示，「所有願意站在台灣民主價值的人，都是合作對象」。

對於獨派的持續逼宮，想要賴清德出來參選，羅文嘉認為，總統蔡英文是2020的最適合的人選，並讚蔡英文上任兩年是台灣的最佳發言人，「冷靜、堅定、不挑臖」，在國際上的表現非常稱職，他解釋，任何人都有權利參選，他不能去干預，他的工作是選出一組候選人、並贏得選舉。

目前，國民黨內已經有人表態參選2020，台北市長柯文哲也被預測會出來參選，對此民進黨是否考慮「綠白合作」，羅文嘉表示，「對民進黨來說，只要所有願意在台灣民主價值上努力，都是黨合作對象。」

民進黨在2018九合一大選全面潰敗，羅文嘉認為民進黨敗在總體的感覺，雖然這一年、半年是不太足夠，讓外界看到改革的成效，但可以用最大的努力從頭開始做起。

另外，民進黨內最近興起「接地氣」，各部會首長瘋直播拉進和網友的距離。羅文嘉認為，「願意跟社會多做溝通是很好的互動」，但重點還是放在內容跟價值，其他的那些只是裝飾，，會用寬容的心來看待。

針對「口譯哥」趙怡翔擔任駐美代表處政治組組長的爭議，羅文嘉說，自己從來沒有見過趙怡翔，並以三個標準檢驗，第一、長官覺得趙怡翔工作表現好不好，第二、趙怡翔的服務對象、以及同事對他的評價，第三、有沒有違法；他認為，社會應該要多鼓勵年輕人，只要突破、有本事就不用論資排輩得等下去，而年輕人也要拿出最好的成績。

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關鍵字：羅文嘉,民進黨,蔡英文

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