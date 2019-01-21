候鳥的五星旅館　香山濕地稀有鳥類來渡冬

▲香山濕地棲地復育成效顯見。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅上任後，積極復育香山濕地保育環境，日前更有重量級的「送子鳥」卷羽鵜鶘快閃現身，在賞鳥界颳起一陣旋風，讓全台鳥友在寒冷的天氣興奮的扛著大砲，一賭稀有明星鳥風采。新竹市政府產發處表示，香山濕地保育有成，生物多樣性激增，等於幫候鳥準備了高檔餐廳與五星旅館，也因此吸引水鳥覓食，除卷羽鵜鶘停留，現在還有瀕危的白琵鷺及黑面琵鷺，以及較少出現的鳥種藍喉鴝、小秧雞，構成一幅美麗的「香山生態圖」。

荒野保護協會講師張登凱表示，近年來觀察，大庄區域紅樹林整治區內目前已回復泥沙混合，弧邊及清白招潮蟹大量出現，過半的整治區棲地沙源回復，使得和尚蟹、環文蛤、公代等生物數量顯著增加，水鳥跟著進入覓食，隨時都能看見鷺科和鷸鴴科水鳥，香山濕地棲地復育成效顯見。

卷羽鵜鶘是台灣非常罕見的鳥類，羽翼展開可以達到3公尺，是鵜鶘中最大的一種，有咽喉袋，張開嘴就像漫畫畫的能將小嬰兒含在嘴裡，主食是魚，專家推測，卷羽鵜鶘應該是迷路，選擇香山濕地做為暫棲地點，如今已飛往社子島渡冬。

新竹市產發處長吳甲天表示，不只鵜鶘留在這裡，另外還有瀕危白琵鷺及黑面琵鷺也留在香山濕地過冬，鳥友還在香山濕地觀察到藍喉鴝、小秧雞等較少出現鳥種。新竹市保育政策已經上軌道，生物多樣性激增，等於幫候鳥準備了高檔餐廳，也準備好五星級旅館，不只吸引大批水鳥過境，也吸引稀有鳥種常住，提醒鳥友在搶拍之餘，應保持距離，善待大自然的禮物。

產發處指出，1,700餘公頃的香山濕地孕育無數蝦蟹，適合水鳥棲息覓食，為維護生態、還原生物棲地，市府104年開始疏伐紅樹林，到今年已經完成1百多公頃紅樹林疏伐，還拔除3百多公頃紅樹林幼苗，逐年擴大鳥類覓食棲地，營造東亞水鳥保護網上的重要基地，讓香山濕地成為全球保育物種網的重要一環。

林智堅表示，香山地區建設向來為施政重心之一，去年開放的香山濕地環境教育園區，透過自導式解說，民眾可了解賞蟹步道的生態復育，假日也有志工協助導覽，讓孩子能親近大自然，香山濕地也成為新竹市專屬的「生態教室」。