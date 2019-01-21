慶生歸途「超車失控衝撞墜海」畫面曝　駕駛尿檢對大麻呈陽性反應

▲ 21歲的黑色車輛駕駛尿檢並未過關，對大麻呈陽性反應。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

國際中心／綜合報導

馬來西亞昨（20日）凌晨發生一起疑似超車失控的墜海意外，一輛黑色豐田VIOS轎車行經檳城大橋時，快速從2車之間竄出後，隨即向右飄移撞上白色休旅車，在2車側翻撞向左邊護欄，白車衝出欄杆墜海。如今車輛墜海畫面曝光，目前已知2車皆為友人，事發前才一同出席生日聚會，警方目前已展開調查。

綜合馬來西亞媒體報導，事發於20日凌晨2點45分左右，7人在牛干冬結束慶生會後，分別駕駛2輛車返家，但卻不幸發生意外。當局獲報後，在當天上午7點展開救援行動，警消、海軍在事發地點2海里範圍內進行搜索，一度因風浪過大停止行動；到了今（21日）上午，搜救隊出動海上無人機、動員16艘船，共計108人協助搜救，據信範圍已擴大至半徑2海里。

▲ 據了解，警方仍未找到墜海的白色車輛。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案無關）

據了解，同行的7人分別是2車駕駛以及另外5名友人。警方表示，目前已傳召當時車上5名友人錄口供，並調出事發當下的影片進行調查。而21歲駕駛黑車的駕駛事發後入院治療並出院返家，但卻在家中暈倒再度入院治療，且尿檢並未過關，對大麻呈陽性反應。

只不過，白色車輛駕駛在連人帶車墜海後，迄今仍未被搜救人員找到，據報駕駛是年僅20歲仍在學的梅運鵬，家人已向警方通報失蹤。