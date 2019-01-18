影／男子斷指血狂流！清水警喊「要緊！要緊」　飆車5分鐘火速送醫

地方中心／台中報導

清水區一名吳姓男子日前在自家音響工廠持電鋸切割音箱板時，不慎割斷右手無名指，造成大量出血，為接回手指立即請7旬老父駕車準備載往醫院救治，但因老父開車較為緩慢，擔心錯過救醫時間，此時又剛好經過清水分局三田派出所，趕緊下車跑進派出所求助。員警一見吳男大量出血，為能儘早接回手指及止血，隨即沿途鳴笛、飆速載他趕往醫院，讓原本20分鐘車程，縮短為5分鐘。

▲男子不幸遭機器割斷手指大量出血。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

警方表示，吳男神色慌張的跑進派出所內，大聲表示「手指遭機器割斷又血流不止，可不可以送我去醫院？」賴姓巡佐一見他手指割斷，還大量出血，當下研判如再等救護車到場可能延誤救援時間，造成生命危險，為能儘早使他接回手指及止血，隨即駕警車沿途鳴笛、飆速趕往醫院，原本20分鐘車程，縮短為5分鐘，所幸吳男送醫救治無生命危險，目前已返家休息。

警方指出，當天吳男急急忙忙的跑進派出所求救，因需立即救醫接回手指，但父親開車緩慢，路上又車多，為搶救黃金救援時間才求救。吳男說，當時救醫途中，情況非常危急，幸好路過派出所趕緊下車，員警見狀說「要緊！要緊！，趕快送醫…」，對於警方緊急幫忙送醫的舉動，讓他非常感動並感謝萬分。

警方說，從吳男住家到醫院要20幾分鐘車程，經過同仁協助後，縮短到5分鐘，後來他的手指有順利縫合，但院方表示是遭電鋸，所以縫合狀況不是很理想，不過，吳男事後也親自到派出所感謝協助。

【還有其他新聞】

►他被壓床真相「竟是男同事醉後趴上身」 還摸下體

►國道西湖段3大車連環撞1死2傷 4天前同公司同路段也車禍