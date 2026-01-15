普發1萬沒花掉！神人「秒買1檔ETF」賺千元　網喊超香：我也是

▲原PO把普發1萬拿出買0050，果然帳面有增值。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

普發1萬增值了！一名網友分享，普發1萬元沒亂花，反而投入0050零股，如今2個月漲到1萬1159元，直呼「難怪大家都說想花錢就去買0050」。文章曝光後，網友們跟風曬報酬，「台積電變1萬1918元」、「我買00929變1萬1030元」，也有人買黃金大賺。



一名網友在Threads表示，自己在去年11月領到普發1萬元後，沒有選擇吃大餐或出國，而是轉念投入股市買0050，沒想到放到現在，報酬率超過一成，帳面上已經漲到1萬1159元，讓他開心不已。

最後，原PO也笑稱，「難怪大家都說，你想花錢的時候，把那筆錢拿去買0050，然後你就不想花錢了」，也認證這句存股金句是真的。

存股神助攻 把普發1萬「放大了」



不少網友也曬出戰績，「台積電變成1萬1918元」、「我是買00929、目前變成1萬1030元了」、「我也1萬1152元了」、「我是變成1萬2562元」、「我買00830，從58元到今天63元也好讚」；也有人是買漲翻天的黃金來保值，「我買黃金漲較多，而且還可以戴」。

但也有網友哀嘆，「早該先投進去的，之前更早投的已經+14%了，目前虧了1400元」、「還沒領普發1萬元，現在領去買有點虧」。