2歲女童舉手向持槍警「投降」　惹眾怒警發影片翻轉結局

▲ 2歲金髮女童在父母被警方逮捕後，赤腳從駕駛座下車，並高舉雙手跑向警方。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒 ）

國際中心／綜合報導

美國網路上近日瘋傳一部2歲金髮女童向警方「舉手投降」的影片，因為佛羅里達一對父母涉嫌偷竊而遭武裝刑警逮捕時，沒想到竟然有個金髮女童跑下黑色卡車，雙手舉高跑向警方，讓目擊民眾相當驚訝並大喊「她下車了。她舉高了手，我的天啊」，雙方「對峙」的影片上傳網路後也引發網友熱議。

根據Metro報導，當時在一間百貨公司門口，由於報案商家表示女童父母邦（Chad M. Bom）和麥克馬倫（James W. McMullen）涉嫌偷竊且持有槍械，所以武裝刑警持槍部署在嫌犯卡車外。

當時橘衣男和夾克女依照警方命令，分別從正副駕駛座走向警車時，突然有一位金髮女童赤腳從駕駛座緩緩走出，模仿父母舉高雙手向警方「投降」，隨即奔向母親的方向。警方也在目睹女童行為後，決定讓母女好好相聚。

▼ 女童向警方「投降」後，終於與母親相聚。（圖／翻攝Youtube／Video Leak Police，下同。）

只是影片發佈後，警方與女童「對峙」的影片意外引起網友熱議，「警方竟然用槍指著一個孩子」、「用槍指著一個小孩？你是不是在開玩笑吧？」、「為美國執法人員的屠殺禱告」、「美國警方也會開槍打孩子，只要搜索就可以看到；這位小孩表現得很好。她知道美國怎麼讓警方開心」，但是也有民眾反對表示，「大家應該責罵父母，而不是警方，因為孩子們總是跟著父母的腳步走」。

在影片發布2天後，塔拉赫西（Tallahassee）警方決定公布密錄器影像，從中可以看到警方協助女嫌犯從卡車上抱回1歲兒子。警長德利奧（Michael DeLeo）表示，當時警方曾問嫌犯是否還有其他人在車上，並從女方得到回應是「只有我的2歲女兒跟1歲兒子」，於是他們協助牽住女童的手，讓她能安心回到卡車上把男嬰帶出來。據悉，警方從卡車後面發現一顆子彈，隨後把嫌犯一家人都帶回警局。

▼ 警方讓女嫌犯回到卡車上找1歲兒。