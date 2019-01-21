愈晚愈濕冷！　北北基宜大雨特報全台凍一周「將探9度新低溫」

▲氣象局提醒，強烈冷氣團南下且水氣增，各地越晚越濕冷。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局今天（21日）清晨對台北市、新北市、基隆市和宜蘭縣發布「大雨特報」，受到強烈大陸冷氣團影響，今晨平地最低溫出現在新屋的13.1度，淡水13.2度、新竹13.4度居次。氣象專家吳德榮提醒，周二（22日）晚至周三（23日）清晨，台北市最低溫將降至11度左右，中部以北沿海、空曠地區最低溫也將降至9至10度左右，都將創入冬以來的低溫記錄；另外，周三起晴冷連6天，沿海、空曠地區最低溫更常在10至12度徘徊。

氣象局說，今晨北台灣低溫13、14度，其他地方15至18度，今強烈大陸冷氣團持續南下，越晚越冷，北台灣整天濕冷高溫僅17、18度，中南部及花東高溫20至23度；天氣方面，華南雲雨區移入影響，桃園以北、東半部及嘉義以南地區有局部短暫雨，其他地區亦可能有零星短暫雨；另外，3000公尺以上高山有降雪的可能，但實際降雪與否還是要視溫度、水氣能否搭配得宜。

氣象局發布「大雨特報」，今宜蘭地區、基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率；另外，氣象局也發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區易有8至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。

▼今晨0時至清晨6時，降雨集中在中部以北。（圖／氣象局／下同）

▲▼氣象局估今全台都有雨。

氣象局提醒，周二、周三強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，尤其周二夜間到周三清晨是影響最強時，中部以北及東北部地區有攝氏10度左右低溫發生的機率，南部及花東低溫也只有14至16度；白天高溫方面，北部及東半部不到20度，整天較冷，中南部約24度上下。

氣象局表示，天氣方面，周二白天水氣逐漸減少，北部及東半部有局部短暫雨，中南部地區為局部短暫雨後多雲；周三各地大多多雲到晴，僅花東地區有局部短暫雨，各地主要為乾冷的天氣型態。

氣象局說，周四（24日）、周五（25日）強烈大陸冷氣團稍減弱，但各地清晨氣溫仍低，天氣各地大致晴朗，僅花東有局部短暫雨；西半部地區清晨易有輻射冷卻效應，周四清晨中部以北及東北部沿海、空曠地區仍有攝氏10度左右低溫發生的機率，西半部日夜溫差大。

氣象局指出，周六（26日）東北季風增強，周日（27日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；下周一（28日）至下周三（30日）東北季風逐漸減弱，氣溫稍回升，北部山區及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▼氣象局說，周二晚到周三晨最冷。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今至周五強冷空氣影響，今至周二晨迎風面有雨，中南部亦有零星短暫飄雨的機率，山區降雨較明顯；周二上午起，西半部平地好轉，北部雲量稍多，東半部仍有局部短暫雨；周三至周五各地晴朗乾冷，早晚氣溫很低；周六起另一股乾冷空氣補充南下，「晴朗乾冷」天氣持續至下周一，僅為迎風面北海岸、東北部增加一些局部降雨的機率。



吳德榮指出，最新模式模擬顯示，今日起冷空氣已達大陸冷氣團（台北市≦14度）的強度，中部以北沿海、空曠地區亦將降至12度左右；周二晚至週三清晨，冷空氣再加上輻射冷卻作用，台北市最低溫將降至11度左右，符合強烈大陸冷氣團（台北市≦12度）的定義，中部以北沿海、空曠地區最低溫也將降至9至10度左右，都將創入冬以來的低溫記錄。

吳德榮說，周四、周五冷空氣雖緩慢減弱，但早晚仍很冷；周六另一股乾冷空氣補充南下再轉冷，並使得晴朗乾冷的天氣從周三一直延續至下周一。他解釋，晴朗乾冷天氣的特色是白天在陽光下或不覺冷，入夜因輻射冷卻效應，氣溫降得很快，沿海、空曠地區最低溫更常在10至12度徘徊。