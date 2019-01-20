行動贓物庫！慣竊車停網咖旁被抓包　贓物擺滿警局

▲狡猾慣竊以為家行蹤飄忽不定，甫出獄仍賊性不改 。（圖／大溪警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市51歲諶姓慣竊甫出獄仍賊性不改，竟以車為家四處侵入住宅行竊，竊取的物品從現金、珠寶首飾、古玩到攝影器材都不放過，贓物全部放在車上行徑飄忽不定。19日警方發現諶姓慣竊所使用的車輛停放在大溪一處網咖旁，立即率員上門抓人，當場在網咖內查獲該名竊賊，並在竊嫌車內起獲大批名牌包、首飾、攝影器材等贓物，20日依竊盜罪嫌移送法辦。

▲▼ 員警自行動贓物車內起出名牌包、照相機、珠寶首飾。（圖／大溪警分局提供）



大溪警分局圳頂所所長黃愷琮表示，近期轄內發生的竊案，經過分析研判後發現，絕大部分是竊嫌鎖定短期無人在內的屋宅為目標，再入內搜刮金飾、名牌包、古玩等有價物品，讓屋主返家才驚覺遭竊，在經過科學鑑識及監視器交叉比對下，鎖定了諶嫌涉案重大，列為專案處理，但他居無定所，以車為家，讓警方遲遲無法將他逮捕歸案。

警員呂恩惠、許昇源執行例行性巡邏勤務時，發現諶嫌所使用的車輛竟停放在大溪一處網咖旁，立即前往逮人，員警進入網咖盤查諶嫌時，諶嫌見警前來神情慌張，一開始還不願表明身分，經員警勸說後，並經諶嫌同意下從在他的車內查扣大批名牌包、智慧型手機、手飾、攝影器材等，員警形容簡直是一台行動贓物庫。