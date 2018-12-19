慣竊男迷戀遊戲光碟包　一再竊取遭警查獲

▲26歲蘇姓竊盜通緝犯，迷戀電玩遊戲，在便利超商竊取「老子有錢-遊戲光碟包」等，被善化分局新市分駐所警方查獲，起獲安毒及吸食器。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



台南市仁德區1名26歲蘇姓男子，迷戀電玩遊戲，在台南市各區便利超商竊取「老子有錢-遊戲光碟包」、高檔手機，涉嫌多起竊盜案件，遭台南地檢署通緝，蘇嫌逃亡期間多次至新市區便利超商竊取「遊戲光碟包」，終被善化分局新市分駐所警方循線查獲，並起獲安毒，全案偵訊後依法送辦。

警方說涉案的26歲蘇姓男子（有竊盜、毒品、公共危險前科），高中時期就迷戀電玩遊戲，近年來又因求職工作四處碰壁，入不敷出，自2017年10月起至2018年10月在台南市各區便利超商竊取「老子有錢─遊戲光碟包」、高檔手機，涉嫌近10起竊盜案件，因而遭到台南地檢署通緝在案，2018年10月間甫搬至新市區租屋處與女友同住，並擔任貨車司機，期間仍多次至新市區便利超商竊取「老子有錢-遊戲光碟包」，店家不堪損失便向善化分局新市分駐所報案。

善化警分局新市分駐所巡佐呂承政、警員高偉恩經積極調閱相關資料，抽絲剝繭、多方比對後發現，蘇嫌均於新市區街道出入活動，警方並掌握蘇嫌所騎乘之交通工具及租屋處，於12月18日清晨在租屋處埋伏守候，順利於中午12時許在新市區大洲里將蘇嫌逮捕到案，並於租屋處查扣毒品安非他命吸食工具（玻璃球）及殘渣袋6小包，蘇嫌坦承吸食、持有，並清查出蘇嫌在新市區犯下3起超商竊案，全案依竊盜、毒品罪嫌移送台南地檢署送辦及歸案。