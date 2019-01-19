「搶救大內豬高手」　發揮巧思防災宣導也能不一樣

▲台南市消防局大內分隊在走馬瀨農場舉辦擴大防火宣導活動，藉由寓教於樂的宣導，讓民眾體驗各種動、靜態的防災活動，藉此增加防災知識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局大內分隊1月19日一早，在走馬瀨農場舉辦擴大防火宣導活動，活動分成3大項目，包括「大內豬高手」、「疾速救援」「我是神射手」藉由寓教於樂的宣導，讓民眾體驗各種動、靜態的防災活動，也藉此增加防災知識。

除了宣導一般民眾外，現場也有弱勢團體前來闖關體驗活動，大內分隊也藉此難得機會講解防災知識，更細心協助弱勢團體們體驗活動。

「大內豬高手」以逗趣造型的「大內豬」亮相，民眾以選擇題方式，選出正確解答搶救「大內豬」，同時讓民眾了解住警器及滅火器對於居家安全的重要性，居家安全更有保障。

救人不只需要勇氣，更需要專業技術，「疾速救援」現場有CPR+AED教學，指導基礎的急救技能，讓民眾都對於CPR技巧及AED操作都可以有更深層的認識。

「我是神射手」號召鎮守大內區的消防救災車，開放大、小朋友身著消防衣，體驗瞄子射水的感覺，堪稱是活動中熱門項目之一。

大內消防分隊長廖裕翔表示，本次的活動主要是推廣防災防火的觀念，讓民眾透過實作，加強面對各種災害的應變能力。

台南市消防局第四大隊也呼籲民眾對於日常用火、用電安全應該要小心謹慎，尤其春節前後的天氣寒冷，更需要注意一氧化碳中毒；期待在新的一年大家能多一分防災準備，少一分生命財產損失。