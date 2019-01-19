A了1539元營收被抓包　她為「牽制｣反告性騷擾卻遭判刑　

▲早餐店女店員不滿老闆提告業務侵占，竟誣告性騷擾，判刑4個月。示意圖與本案無關。（圖／記者周宸亘攝）

地方中心／新竹報導

新竹唐姓早餐店女店員趁著上班收銀，竄改點餐單，將客人付的餐費共1539元占為己有。事後藍姓老闆察覺有異，調閱監視器發現是她所為，憤而對她提告業務侵占。不料卻遭唐女反告性騷擾，稱老闆常在四下無人的時候摸她。檢方事後認為，唐女無法舉證遭到性騷擾，判老闆不起訴處分，老闆再提誣告。新竹地院審理後，判唐女4個月有期徒刑，得易服社會勞動，她不服上訴，高院駁回。

判決書指出，老闆2015年12月6日清點營收時，發現只有400多元，與當天店裡的客群有明顯差距，驚覺有異，並調閱監視器查證，不料卻發現是唐女所為，共侵占了1539元的營收，因此憤而提告業務侵占。

老闆向法官表示，他透過監視器觀察唐女是如何侵占，發現對方有四種動作，第一種就是整筆單刪掉後沒有補單，第二種是整筆刪掉後補單，但金額都少於原先的單，第三種是打完單還沒有按結帳之前，就先刪除飲料再按結帳，第四種就是整張單子都沒有打。法官審理後，沒收判唐女7個月有期徒刑，得易科罰金21萬元。全案上訴中。

沒想到，唐女被告業務侵占後，竟反對老闆提告性騷擾，稱「他會在沒有人的地方摸我臀部」。法官找來唐女同事做證，同事證稱，從未聽過此事，也沒有看過老闆在肢體上有不禮貌的行為跟言語。法官審理後，判老闆不起訴處分，老闆提誣告，唐女則被依誣告罪判4個月有期徒刑，得易服社會勞動，唐女再提上訴。

針對唐女提告性騷擾一事，高院法官認為，她前後說法不一，且無法舉證；再者，她因遭提告業務侵占，為圖牽制誣告老闆，不僅使國家機關發動偵查，耗費訴訟資源，也讓老闆徒增訟累，間接影響其個人權益，因此駁回唐女的上訴。

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