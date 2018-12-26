涉貪索賄8300萬　林益世遭公懲會撤職並停止任用3年

▲林益世涉貪，遭公懲會懲處撤職並停止任用3年。（圖／記者邱中岳攝）

記者吳銘峯／台北報導

前行政院祕書長林益世因向「地勇選礦公司」喬中鋼爐下渣契約，索賄8300萬元，被依貪污罪嫌起訴。其中「財產來源不明罪」判刑2年定讞，已發監執行，另外貪污部分則由高院更一審中。公務人員懲戒委員會26日對他做出懲處，決定「撤職並停止任用3年」，並痛批他「重創政府形象，嚴重損害政府之名譽。」

林益世在2012年2、3月間，時任行政院秘書長，由於他擔任立法委員期間曾協助「地勇選礦公司」負責人陳啟祥取得中鋼爐下渣契約，陳啟祥再度前來請託林益世時，林益世要求以8300萬元做為協助處理續約之代價，並要求將該8300萬元以現金分成3000萬元、3000萬元及2300萬元3份。

且林益世為彰顯影響力，在談論過程中，以「中聯董事長的人事，我上上禮拜我剛批出去的」「現在國庫的印章是我在蓋的」「那個政府要去請錢，到最後都我那邊。」「其實行政院就兩顆印章而已，行政院只有行政院長一顆印章，跟我一顆印章，兩顆印章而已」

林益世還說「你比方說台糖好啦，你說我管台糖我管得到嗎？我管不到啦，喔，但是你說台糖你董事長要用誰當總仔，做總仔。他公文就要送到我們這邊，啊，我那，我如果跟你不爽，你要是送來我就退回去，送來就退回去，你那個要當總仔，一輩子都當不到。」「你看行政院那間這麼大間，有沒有？那一間其實就只有三個人在上班而已，就是院長、副院長跟我三人而已，剩下的都是我們的幕僚。」等不當言詞。

全案經檢方提起公訴後，林益世一審判刑7年4個月，二審改判刑13年6月、褫奪公權8年，併科罰金新臺幣1580萬元。案經上訴第三審，最高法院僅將「財產來源不明罪」部分，處有期徒刑2年、褫奪公權2年，併科罰金1,580萬元定讞；至於貪污部分，則撤銷發回高等法院更審。

行政懲處部分，公務人員懲戒委員會在26日也做出懲處，決定將林益世「撤職並停止任用3年」。公懲會在理由中指出，林益世炫耀其行政院秘書長職位之影響能力，顯有假借權力，圖本身及他人之利益之違失；另外未依法據實申報財產外，亦未能敬慎忠誠，清廉自持。公懲會最後痛批他「重創政府形象，嚴重損害政府之名譽。」

