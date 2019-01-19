新加坡國防部長：新加坡計劃將F-16換成F-35　

▲F-35B示意圖。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

「天下第一戰機」F-35的使用國即將再新增一國？新加坡國防部指出，有意把2030年退役的F-16換成F-35取代，「美國製造的F-35型戰鬥機將是最適合取代F-16的機型」。

根據新加坡媒體《聯合早報》報導，新加坡國防部公告，空軍部隊和國防科技局（DSTA）已完成技術評估，並確定美國洛克希德•馬丁公司（Lockheed Martin）製造的F-35型第五代戰機最適合汰換現有的F-16戰機，以保持空軍部隊的能力。新加坡國防部接下來將與美方的相關機構商榷細節，之後才決定是否採購F-35戰機。

公告也指出，根據技術評估的結論，空軍部隊應先採購「小數量」的F-35戰機，以全面評估其能力及可持續性，之後才決定是否適合購買整支機隊。公告並沒有具體說明「小數量」指的是幾架戰機。

▲新加坡F-16C。（圖／翻攝自維基百科）



新加坡國防部長黃永宏指出，「做出決定前，我們還在與美國同事討論這一過程的進一步推進，可能會耗時9至12個月。現在我們想先購買幾架飛機，全面評估F-35的性能，再決定是否要批量採購」。

黃永宏說，F-16戰機自1998年服役於新加坡空軍，最多到2030年這些戰機就得換。新加坡空軍目前有大約60架F-16戰機。