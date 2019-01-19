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補班日小確幸！星巴克買一送一　15家優惠懶人包

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生活中心／綜合報導

為了9天春節連假，今(19日)為補班日，為了療癒上班族的憂鬱心，不少業者都有推出優惠活動，其中星巴克、西雅圖以及全聯都有推出咖啡買一送一。如果不喜歡喝咖啡另外超商鴛鴦奶茶買一送一的優惠，不可錯過。

▲▼ 星巴克 。（圖／取自粉絲團）

星巴克於1/19的11：00至20：00推出咖啡買一送一優惠，當天購買兩杯相同容量/冰熱/口味的咖啡飲料，第二杯由星巴克招待。不過，每人每次至多只能買二送二，且活動不適用於外送外賣及預訂服務。另機場、高鐵站內、龍門等門市以及車道，均不提供此優惠。

全聯自1/18～1/24連續7天，於全台203間門市推出OFF COFFEE熱美式買1送1，每杯售價25元，若使用買1送1優惠再加上自帶杯子還可省3元，等於1杯咖啡只要11元，相當划算。

西雅圖極品咖啡於1/19的11：00到晚上20：00止，推出單點黑糖系列飲品或防彈系列飲品享買一送一優惠。不過，石碇服務區、關西服務區、清水休息站、新營服務區等門市不參與此活動。

▲▼週六補班咖啡優惠 。（圖／業者提供）

全家便利商店於1/19補班日推出商品預售加碼優惠好評延長，大杯熱拿鐵、大杯熱美式都可享買五送五，會員限定，且限購買一組。另因此活動為加碼優惠，所以於去年12/19推出後買過的消費者，就沒辦法再享此好康。

OK超商於補班日推出會員大杯美式/拿鐵買二送二優惠活動，每位會員限定最多可買十組買二送二，即最多可買到買二十送二十共四十杯。

▲▼ 補班優惠 。（圖／業者提供）

萊爾富自1月18日起1月20日止，Hi Café推出購買中杯熱炭焙烏龍拿鐵，享第二杯10元優惠，以及Hi Café冰沙全系列商品，享單杯特價29元好康。

7-ELEVEN於16日起推出「鴛鴦奶茶」新品，大杯售價60元，並於29日前一次購買兩杯現萃茶熱飲或氮氣果茶，可享第2杯7折優惠。

台北王朝大酒店旗下咖啡廳SUNNY CAFE於1/19推出「LINE@咖啡好友分享日」活動，現場出示LINE@好友限定圖，即可享有SUNNY CAFE咖啡買一送一優惠。

▲▼ 補班優惠 。（圖／業者提供）

摩斯漢堡推出飲料新品草莓蒟蒻茶歐蕾和草莓蒟蒻氣泡飲，並於1/19補班日當天購買可享第二杯半價優惠。

CoCo從即日起到3月3日推出現磨咖啡優惠，只要到現磨咖啡門市，都可享有同規格拿鐵咖啡第二杯半價的優惠。

路易莎自即日起至2 / 28推出黑卡全新優惠，包含超級肯亞卡圖吉微批次首選黑卡價只要79元，原價105元。

▲▼週六補班咖啡優惠 。（圖／業者提供）

Mr. Wishy自即日起至1/31到全省門市購買大甲芋頭鮮奶，並加入LINE@，即可享有首次第二杯半價優惠。

cama咖啡自即日起至3/31，推出「花旗信用卡Apple Pay支付，即享第二杯半價！」活動。期間至cama門市消費，刷花旗信用卡，並以Apple Pay支付結帳，即享第二杯半價優惠。每人每卡每日單筆消費限購一組，但台北和碩店及和碩立德店不參與此活動。

▲▼週六補班咖啡優惠 。（圖／業者提供）

85度C自即日起到2/28，使用85 Cafe APP線上訂餐外帶或外送消費滿200元，即贈送一杯小杯拿鐵，活動限台灣本島，每位會員限領一次。另消費滿499元可享免運費優惠，若不到門檻則需收49元外送費。

金子半之助1/19補班日限定優惠，只要在臉書留言「想吃」並按讚分享就可獲得用餐送飲料優惠，活動到晚上7點為主。

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