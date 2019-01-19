影／貨車斗噴出鋁梯＋大白板飛越車道　騎士縮頭躲仍遭1秒擊落

網搜小組／綜合報導

邱姓網友18日在臉書「爆料公社」PO出一段影片表示，姊姊家的司機當日上午10點18分騎車行經嘉義博愛路，路過的一輛貨車沒有固定好車斗的東西，導致上頭的鋁梯和板子飛落，正好砸中司機害他當場摔飛，駕駛卻直接開走沒有停下來關心，「這樣算肇事逃逸嗎？」

▲騎士先是被鋁梯砸中再被板子打到，全程大概只有1秒鐘的反應時間。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

影片中，只見事發當時博愛路上的車流量不算少，一名穿著紅色上衣的騎士靠著路邊緩緩往前騎，沒想到內線車道一輛白色小貨車上的大片板子和鋁梯突然飛落，直接越過一個車道砸了過來，他雖然縮了一下身體做出閃避的動作，但還是被連人帶車砸翻，重摔在地。

原PO提到，受傷的騎士是姊姊家的司機，而出事的貨車根本沒有把後車斗的板子和鋁梯固定，被飛吹落砸中無辜的用路人，卻沒有停下來關心而是離開，「真的很倒楣，這麼大的物品掉落司機還直接開走，真的很無良！這樣算肇事逃逸嗎？」

▲騎士連人帶車摔倒往前滑行。

其他網友看完影片都留言建議原PO提告，「根本絕命終結站」、「再怎麼懶至少要綁條繩子吧」、「算肇逃，不管他有沒有發現東西掉了，只要是在駕駛動力交通工具致人死傷而逃逸就算」。

雖然國道方面如果因為散落物造成死傷，可以依照《道路交通處罰條例》開罰，一般道路卻沒有罰責。交通部方面表示，這部分已經增訂罰責，如果是在一般道路上因為零件、設備或是附著物掉落，影響到其他用路人的安全，最高可開罰6000元，若造成死傷甚至得面臨吊扣或吊銷駕照。