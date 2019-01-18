　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

俄2架蘇34戰機相撞…墜毀2飛行員獲救　另1架靠「單引擎」返航

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 俄羅斯Su-34戰鬥轟炸機。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯Su-34戰鬥轟炸機為雙座雙發動機布局。（資料照／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

俄羅斯兩架蘇-34戰機18日在日本海韃靼海峽附近發生空中擦撞，飛行員被迫彈射逃生。俄國防部表示，已經救起其中兩名飛行員，由直升機後送至軍事機場。另據塔斯社報導，兩架戰機並未全數墜海，另一架戰機受創，改以單發動機返航，飛行員皆無大礙。

根據俄羅斯塔斯社報導，俄羅斯國防部先前證實，兩架蘇-34（Su-34）戰鬥轟炸機18日上午在韃靼海峽上空進行例行訓練時發生碰撞，有機組員跳傘逃生，事發時兩架戰機均未攜帶彈藥。目前，俄羅斯所有蘇-34都已經停飛。

塔斯社引述國際文傳電訊社消息，發生碰撞的兩架蘇-34中，其中一架順利返航基地，降落時僅剩單邊引擎仍在運作。但此消息並未獲得官方證實。俄國防部通報稱，莫斯科時間18日上午8時07分（台北時間中午12時07分），兩架戰機在離岸35公里的日本海上空發生碰撞。

另據俄羅斯衛星通訊社報導，俄國防部消息稱，已經在海面上尋獲2名飛官，「兩名獲救飛行員已被東部軍區搜救部隊的直升機帶到軍事機場。他們正在機場接受所有必要的醫療救助。」

當局並未披露兩架蘇-34戰機上總共有幾名飛行員，衛星社指出，蘇-34雖然是雙座戰機，但也可由單人進行駕駛。報導指出，參與搜救行動的包括俄軍太平洋艦隊6艘艦艇和2艘民用船隻，以及一架圖-142反潛機。搜救現場天氣惡劣，風大浪急。

蘇-34戰鬥轟炸機主要為執行對地戰術轟炸任務所設計，但也可向敵機發射空對空導彈。蘇-34配備兩部AL-31發動機，於海平面飛行時最高速度可達1400公里，高空飛行時速則為1900公里。

▼海韃靼海峽（日本稱間宮海峽）位於歐亞大陸與庫頁島之間，也是日本海與鄂霍次克海的通道。（圖／翻攝Google Maps）

▲▼日本海韃靼海峽，日本又稱間宮海峽。（圖／翻攝Google Maps）

ET快訊
《聲林》總決賽名單出爐　最終「6+1人選」定案
曾莞婷讓出新郎　牽李燕手給陳冠霖網哭：最聖光女主角
沒錢不交往！超拜金星座女Top5　OO沒讓網友失望

關鍵字：蘇-34,Su-34,國際軍武

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普推特語錄／又一波大篷車要來啦！　沒有牆的話很難擋哦

俄2架蘇34戰機相撞…墜毀2飛行員獲救　另1架靠「單引擎」返航

解放軍嗆擊沉！　美海軍作戰部長：航母通過台海仍是選項

夏威夷眾議員拍錯馬屁　挨諷「扮亞洲人的白人女演員」

同志警察40年前猥褻未成年　歐洲法院判奧地利應還25%退休金

重公投得再等1年！英朝野協商脫歐陷僵局　梅伊：各黨應一同解決問題

聯邦政府停擺第27天　美國「做功德」公務員近50萬！

特有「腫」！德國男褲襠藏40公分蚺蛇 闖關搭機被捕

二戰徵用工勝訴　南韓高院判日企不二越賠償「每人8000萬韓元」

有70道門的「神祕博物館」！不小心推錯門會掉入神祕世界

出來就乎死！400人夜圍南檢　警築人牆戒備密道送走3虐嬰嫌

拿盤子學老爸開車沒料到是惡整　兒子下秒「滿臉墨水」全家笑翻

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

火箭少女「開全麥」！　孟美岐hold場、楊超越又悲劇了

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

84歲失智母到幼稚園接小孩 記憶錯亂忘女兒「畢業30年」

中壢韓式燒肉小菜、肉吃到飽　一人399...還有「大醬鍋」能吃

脫了！李沛旭大露「國際級美背」　蔡淑臻一旁當POSE指導XDD

11年前意外「2袋血小板」救一命　多年尋捐血恩人竟是「現任老公」

川普推特語錄／又一波大篷車要來啦！　沒有牆的話很難擋哦

俄2架蘇34戰機相撞…墜毀2飛行員獲救　另1架靠「單引擎」返航

解放軍嗆擊沉！　美海軍作戰部長：航母通過台海仍是選項

夏威夷眾議員拍錯馬屁　挨諷「扮亞洲人的白人女演員」

同志警察40年前猥褻未成年　歐洲法院判奧地利應還25%退休金

重公投得再等1年！英朝野協商脫歐陷僵局　梅伊：各黨應一同解決問題

聯邦政府停擺第27天　美國「做功德」公務員近50萬！

特有「腫」！德國男褲襠藏40公分蚺蛇 闖關搭機被捕

二戰徵用工勝訴　南韓高院判日企不二越賠償「每人8000萬韓元」

有70道門的「神祕博物館」！不小心推錯門會掉入神祕世界

跟袁詠琳有「車吻戲」才拍MV　周孝安老實認了：百分之兩百

台南虐童案有人詐騙？！　被害女童家屬：別上當

YG新男團確認這4人出道！「13歲新進練習生」爆冷門入選

柯文哲比喻台灣是強盜、大陸是警察　民進黨：嚴重認知偏差

李光洙交代照顧她！　金鐘國霸氣護李善彬：別緊張，我在

晚期腎細胞癌患者重生！「雙重免疫療法」讓腫瘤消失率多近10倍

CBA／陳盈駿首節2外線轟12分　易建聯出賽500場廣東大勝

川普推特語錄／又一波大篷車要來啦！　沒有牆的話很難擋哦

澳網／網球也有希臘怪物　西西帕斯16強挑戰偶像費德勒

蘇嘉全公布國會「山豬」賀卡　也為穆斯林設計特別版

國際熱門新聞

未婚妻慘遭性侵　他苦讀法律討公..

西班牙被搶　歹徒強開車門搶劫

14歲兒遭蟒蛇纏身　「鴨嘴獸」..

澳洲遭上萬老鼠恐攻　淹成「鼠海..

一句我走了　樂團鼓手直播墜樓

飛機高空解體　少女靠父忠告求生

1歲童狂哭　遭21歲媽媽打死丟..

哥倫比亞警校遭汽車炸彈攻擊　9..

2女涉殘殺16犬　持棒打狗畫面..

妻遭性侵活拔器官　老公直擊悲劇

史上最大隻白鯊 來去夏威夷覓..

少女包圍壓力大　壯男一拳揍昏她

全裸+舌頭外露！單親媽遭搶匪性..

房裡有紫色棒狀物！爸知真相秒道..

更多熱門

相關新聞

俄軍2架Su-34戰機日本海上空擦撞

俄羅斯國防部確認，兩架蘇-34戰鬥轟炸機18日上午進行飛行訓練時，意外在飛越日本海（南韓稱「東海」）上空、距離海岸35公里處時發生碰撞事故，機組人員彈射逃生，並已展開搜救行動。據了解，杭州機場有6個航班疑似受到影響。

美軍計畫打造2級別無人戰艦

李察遜：派航母通過台海仍是選擇

即／俄2架Su-34戰機相撞

美確定2／2起準備退出《中導條約》

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 范筱梵 廖峻中風 林佳龍 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

60kg巨蟒斷三截　台鐵司機下車傻住

白家綺結婚3個月「分房睡」！

熱褲妹自拍！鏡中肥肉真面目全出賣

她被甩怒嗆渣男！男友吐真相：剩半年壽命

行政助理上班狂耍廢　年終6個月

Tony帶兒去美國　隋棠不捨送機

吃到倒吊子檳榔倒地　翁送醫不治

母逼「三太子割肉還親」！桃園童拿刀自割　

理科太太被老蕭狂撩電暈！全程露少女甜笑

屬「豬」或姓「朱」有好康

沒去婚禮「大方包3600」還被嫌少退回！澎恰恰怒了

高雄柴山　驚見15cm巨蝦　　

STUDIO A i8手機不用一萬

快訊／女童遭桌夾亡　母崩潰：她沒死

弒父死刑犯陳昱安　看守所內輕生亡

更多

最夯影音

更多

出來就乎死！400人夜圍南檢　警築人牆戒備密道送走3虐嬰嫌

拿盤子學老爸開車沒料到是惡整　兒子下秒「滿臉墨水」全家笑翻

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

火箭少女「開全麥」！　孟美岐hold場、楊超越又悲劇了

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面