800歲的婚禮...奶奶們圓夢穿白紗　羞走紅毯：金拍謝！

▲不老新娘們一起開心合影。（圖／弘道提供，下同）

生活中心／綜合報導

6位從78歲到95歲的阿嬤，穿上漂亮婚紗再抹上淡淡胭脂，全都漂亮出嫁，這場新人年紀加起來近800歲的婚禮，讓在場志工都紅了眼眶，直喊「今天特別水！」其中，101歲的新郎李福堂和94歲老伴管文英，兩人曾因戰火分隔兩岸，直到10年前才又重逢，當時爺爺就霸氣承諾要活到100歲，多陪奶奶幾年。

▲101歲李福堂爺爺與94歲管文英奶奶再次步上紅毯。

弘道老人福利基金會23日在彰化縣埔心鄉的興尚將海鮮港式餐廳，為獨居弱勢長者舉辦不老婚紗圍爐餐會，5位從78歲到95歲的奶奶在志工陪同下，與高齡101歲的李福堂與94歲的管文英夫妻，還有2對委員夫妻結婚紀念日一起走上紅毯。

據了解，除了94歲的管文英奶奶10年前曾穿過婚紗，其他5位奶奶都沒有穿過婚紗，大家都說「穿這樣金拍謝！（編按：不好意思），不過很漂亮，以後要再來一次！」這場總計將近800歲的婚禮，新郎倌帥氣、新娘子美麗，讓在寒冬圍爐的老人家與家人們又羨慕、又開心。

▲所有人一起合照，場面超壯觀。

管文英奶奶說，當年結婚根本不敢想歡婚紗、旗袍，就只是穿著一般棉襖，大夥到飯館吃碗麵、喝個小酒，就算結婚了；後來因遭逢戰亂與李福堂分隔兩岸近50年才又重逢；10年前穿了婚紗，今天再穿著走紅毯，還是覺得自己很漂亮，丈夫穿上西裝也好帥，感覺很幸福、很謝謝大家！

▲陳雪花阿嬤（左）開心與志工們一起圓婚紗夢。

喪偶30年、長年照顧身障兒子的95歲陳雪花阿嬤，也一樣笑開懷，人生首度穿著婚紗，還是露背的性感低胸白紗，讓她非常害羞，18年來長期關懷的志工看到阿嬤這麼美，忍不住激動、紅了眼眶說，「阿嬤，你今天特別水！」

基金會彰化服務處主任林博樺表示，今天除了讓彰化區100位獨居、若是老人家們一起圍爐，也讓弱勢長輩一圓不老婚紗夢；弘道每到歲末年終都辦理「寒冬助老，刻不容緩─獨居弱勢長輩關懷計畫」，今年助老服務經費仍有480萬元缺口，希望社會各界共同伸出援手，協助長輩除舊佈新辦年貨、送年菜、圍爐餐、走春迎新與整年關懷服務。

▲▼活動現場氣氛超溫馨。