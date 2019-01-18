台南虐童案有人詐騙？！　被害女童家屬：別上當

▲台南虐童案被害人薛姓女童姨婆，拍攝了一段影片並上傳到臉書社群，出面澄清家裡不需募款，請社會大眾勿上當受騙。（圖／翻攝自臉書黑色豪門企業）

記者林悅／台南報導

台南虐童案傳出有不肖人士利用網路社群或群組，謊稱家屬需要募款，而欲利用社會大眾的愛心詐騙金錢，對此被害人薛姓女童姨婆拍攝了一段影片並上傳到臉書社群，出面澄清家裡不需募款，請社會大眾勿上當受騙。

台南1歲薛姓女童遭薛姓生母、薛母的堂姐夫婦及李姓男友人涉嫌虐待致死，讓各界痛心不已，18日又傳出有不肖人士利用民眾的愛心，謊稱家屬需要募款募物資進而詐騙金錢，對此女童姨婆已出面澄清家裡不需募款，呼籲民眾千萬別上當。

台南虐童案被害女童姨婆（女童生父的阿姨）拍攝了一段影片並上傳到「黑色豪門企業」臉書，姨婆表示，她代表女童的生父與阿嬤向大家的關心致謝，也請有心人士不要再假借我們親屬的名義，向社會大眾募款索取任何物資。

台南市警方對此指出，目前尚未接獲假冒家屬招搖撞騙的報案，不過這起虐童案的確受到社會上的關注，家屬特地拍片說明不需募款，避免了民眾被詐騙的可能。

據了解，台南地檢署檢察長鄭銘謙極為重視虐童命案被害人家屬之關懷保護，犯罪被害人保護協會台南分會，第一時間就立即啟動「犯罪被害矚目案件關懷程序」，主動聯繫關懷被害人家屬外，並盤點及整合犯罪被害人保護協會台南分會及台南市政府社會局掌握之資源，為被害人家屬提供全方位之協助及服務。