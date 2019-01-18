50.8%挺賴清德選2020　辜寬敏：蔡英文請他出來「就不算分裂」

▲賴清德、蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

台灣制憲基金會公布最新民調指出，支持總統蔡英文參選2020的有24.7%，前閣揆賴清德則有50.8%，獨派大老辜寬敏數次呼籲總統蔡英文不要競選2020，18日再被問到支持蔡英文或賴清德選總統，辜寬敏表示，「數字是最好的答案」，若蔡英文請賴出來選，就不算是民進黨分裂。

辜寬敏出席台灣制憲基金會的「最新兩岸關係、國族認同、制憲與2020總統大選」民調結果公布記者會，他認為，過去兩任總統前4年都還可以，但後面4年都被批評地很慘，一開始大家對蔡英文期待很高，但上任沒幾個月選民就對他失望了。

辜寬敏也說，他自己認為應該由賴出來選，但是若賴清德直接出來參選2020總統，民進黨是分裂的，對民進黨並不有利，不過如果由蔡英文請賴清德出來選，這樣就不是分裂。他強調，如果國民黨的朱立倫、台北市長柯文哲選上，大陸對台灣壓力會更加倍，會讓台灣的處境更加困難。

▲辜寬敏拱賴清德角逐2020。（圖／資料照）

由辜寬敏推動成立台灣制憲基金會公布最新民調，調查2018年底縣市長選舉後蔡英文的表現，滿意度為33.3%，不滿意度則為52.9%，與2018年12月的調查結果滿意度19%、不滿意度66.8%相比，滿意度大幅回升14.3%。

至於民眾支持誰代表民進黨參選2020總統？有50.8%民眾支持賴清德，另外有24.7%支持蔡英文，與2018年12月調查相比，支持蔡英文的人上升了7.4%；國民黨人選方面，新北市前市長朱立倫有45%支持、立法院前院長王金平為28.5%、黨主席吳敦義則是7.6%。此外，台北市長柯文哲，有42.1%支持，49.3%不支持。

此民調於2019年1月11日到13日進行調查，共成功訪問1067份，在95%信心水準下，抽樣誤差正負3.0個百分點，樣本並經戶籍地、性別、年齡層和教育程度加權處理。