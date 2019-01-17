掛名「鄭多燕」瘦身產品竟含瀉藥　檢調扣44萬粒偽藥6人交保

▲檢調查獲以鄭多燕代言減肥藥，內含瀉藥，6人違反藥事法送辦交保。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／雲林報導

雲林地檢署接獲線報，市售「俏變青蘋果酵素片」、「多燕瘦（「Dayeonsu」）益生菌酵素錠」偽減肥藥含有瀉藥（Desacetyl bisacodyl）成分，日前前往台中、屏東破獲製造工廠，查扣44萬多顆偽藥成品及上千公斤半成品。檢調偵訊後，相關公司負責人及主管共6人遭依藥事法送辦，複訊後分別以5萬至120萬不等交保候傳。

▲▼檢調前往搜索，查扣大批有問題的偽藥。（圖／記者李忠憲翻攝）

雲林地檢署檢察官沈郁智偵辦假減肥藥案，2018年12月21日指揮調查局中機站，會同衛福部食藥署、台中市及屏東縣衛生局，兵分多路前往搜索，果然查扣到「多燕瘦益生菌酵素錠」庫存成品44萬多粒、半成品1320多公斤、契約書、帳冊及進銷貨紀錄等資料。

檢調也傳喚多燕受減肥服務上海總公司吳姓代表、多燕瘦國際有限公司業姓負責人、喬本生醫洪姓總監、黃姓廠長、鑫淨公司李姓負責人、多燕瘦健康事業公司何姓負責人等人到案偵訊後，送至雲檢複訊，最後依藥事法裁定交保。其中吳男繳出100萬犯罪所得，10萬元交保；葉、洪、李、何也分別以120萬至5萬交保候傳。

▲▼檢調查獲有問題的偽藥成品及半成品。（圖／記者李忠憲翻攝）

雲林地檢署主任檢察官黃怡華表示，吳等人對外宣稱「多燕瘦益生菌酵素錠」經過亞洲瘦身女王鄭多燕10年親研，產品已熱銷韓國、越南及新加坡等地。2年多前與喬本公司簽約時，也廣邀新聞媒體到場報導進軍台灣訊息，以韓國減肥明星知名度為號召，吸引有意減肥的男女關注，進而購買。

檢調發現，該產品未獲主管機關製造許可，外盒既未標示藥品字號，也全無西藥成分說明、療效、副作用及安全性都未經證實，並含有瀉劑成分，民眾食用後恐有身體危害，影響民生健康至鉅。所幸經偵辦後阻絕大批偽藥流入市面，呼籲民眾切勿購買來路不明產品，以免花大錢又賠上健康。

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