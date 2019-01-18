提前領春節紅包　4家壽險最早1月25日起撥付生存、滿期金

▲壽險業按往例多會就春節期間應發放的保險金提前撥款給保戶，便於資金運用 。（圖／取自PEXELS）

記者李蕙璇／台北報導

年節期間民眾普遍有包紅包、旅遊、家人團聚交誼等資金需求，原本於春節假期到期應給付的滿期金、生存金、還本金及年金等，壽險業公司多會提早發放便於保戶使用。目前中國、南山、台灣與全球人壽已宣布提前撥款，最早從1月25日起陸續寄發支票等展開各種匯款作業方式，以南山人壽來說便預估發放35億元，達5萬3千多件保單。

中國人壽

春節期間為2月2~10日的生存金、滿期金的領取，保戶可選擇以匯款方式給付，便可提前於2月1日領到款項，若選擇以開立支票方式給付者，將於1月25日寄發並於支票日期後之第一營業日兌現；而欲透過保戶網路服務申請保單借款的民眾，最晚可於2月1日11:30前完成線上申請作業，以確保順利於年前撥款，春節假期資金使用上更有彈性。

南山人壽

1月28日至2月1日給付春節期間到期的滿期金、還本保險金及年金，協助保戶在年節期間靈活運用資金，輕鬆過好年。同時，凡是於1月30日至2月1日臨櫃洽辦業務的保戶，還可獲贈限量「諸事萬福」紅包袋，分享新年好運氣，一起喜迎金豬年。

滿期金、還本金及年金給付日期為108年1月29日至2月10日之間的保戶，南山人壽將提前自1月28日起至2月1日依保戶選擇的給付方式，以匯款或支票等方式陸續給付，預估總給付金額約35億元，近5萬3,000件保單。

台灣人壽

首先針對生存保險金及滿期保險金給付日期為2018年2月2日至2月10日間的保戶，提前陸續於2月1日前，依客戶選擇以支票或匯款方式給付以匯款方式陸續撥款，讓保戶資金調度更靈活，安心輕鬆過好年。本次過年期間已就生存保險金及滿期保險金給付共計4,084件，給付金額約9.4億元。

全球人壽

於春節期間應給付的生存金、滿期金及健檢金等各項保險給付，將提前至春節前給付；約定以匯款給付者，台幣保單原給付日為1月29日至2月10日、外幣保單原給付日為1月29日至2月11日，將分別提前於1 月29日及1月28日匯款。約定以支票給付者，原給付日為2月12日以前，將配合提前於1月25日以掛號方式寄出，支票到期日仍為原給付日。

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