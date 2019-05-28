抖音母公司想開發智慧型手機　外界看衰

▲字節跳動為全球最大的新創企業之一。圖中應用程式皆為字節跳動旗下產品 。（圖／CFP）

科技中心／綜合報導

雖然智慧型手機銷量近年急遽下滑，但仍有一些企業想進入這個市場分一杯羹，據外媒透露，抖音（TikTok）母公司字節跳動（ByteDance）就正在開發自家智慧型手機。

字節跳動以750億美元估值作為全球最大的新創企業之一，旗下產品包括內容平台今日頭條、影音應用程式抖音、西瓜視頻及遊戲、社交應用程式等。據英國金融時報引述消息人士報導，該公司正計畫推出一款預先裝載自家應用程式的智慧型手機，以進一步擴大該公司的影響範圍。

報導指出，字節跳動執行長張一鳴一直想打造一款預先載滿自家應用程式的智慧型手機。該公司今年1月與中國大陸手機開發商錘子科技（Smartisan）達成協議，收購部份專利並聘用一些錘子科技員工。據字節跳動的說法，此舉將有助於「拓展教育業務」，搭配這次傳出開發手機的消息，字節跳動的收購目的也就不言可喻。

字節跳動是少數在其本土市場外也擁有龐大用戶群（特別是美國及印度）的中國大陸科技公司，但目前該公司想投入智慧型手機市場仍不是好的時機點。一方面中美貿易戰如火如荼，美國政府對中國大陸敵意不減，而印度前陣子又以擔心會造成「文化倒退」為由，一度封殺抖音應用程式。

雖然美國幾家大型科技公司都試圖推出硬體設備，但成功大多是難以捉摸的。金融時報指出，過去HTC及三星都曾推出過採用Facebook Home使用者介面的智慧型手機，而亞馬遜過去也曾推出過以推廣自家服務為主軸的Fire Phone，最終都以失敗告終。換句話說，除非硬體上有特別的突破，不然預裝軟體對消費者並沒有太大的吸引力。

分析師指出，字節跳動在渠道中缺乏供應鏈的經驗及優勢，「所以他們成功的可能性非常低。如果他們只針對利基市場，也許有機會通過某些預先安裝的軟件吸引利基客戶群體。」