九把刀攜女友露營擦撞賓士　卡路中「拒移車」網怒：吼他才走

▲網友大嘆，兩輛車已經嚴重造成堵塞。（圖／翻攝自爆怨公社）

地方中心／苗栗報導

卓蘭鎮知名的旅遊景點壢西坪14日下午2時許，發生一起交通意外。當時，發生擦撞的賓士、奧迪分別停在現場等候警方到場處理，但一名網友拍下畫面表示，「雙向一堆車子都無法通行，最後是我去吼那個奧迪的車主，他才願意移走」此外，警方到場後卻發現，該輛奧迪車主竟然就是知名作家九把刀。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，「只是個小擦撞而已，雙方照片拍完或是線畫一畫後，就可以把車移旁邊，但奧迪的車主卻堅持要等到警察來後，才願意移車，也要求賓士必須也等到警察來後才能移，造成雙向一堆車子無法通行，必須繞其他的遠路。」此外，該名網友也大嘆：「最後是我去吼那個奧迪的車主，他才願意移走......」

▲奧迪車主竟然是知名作家九把刀。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

警方到場後發現，奧迪車主竟然就是知名作家九把刀，而當時雙方已經都將車子移到路邊，且兩人酒測值均為零，沒有酒駕的情形，也沒有造成人員傷亡。

事後，九把刀也在臉書發文表示，「露營下山遇到小擦撞，幸好兩台車都有保險，省下很多不必要的負面對話。」同時他也誇讚，「警察可以即時找到事故地點也是厲害，明明就很難描述，也沒有門牌，但最厲害的是開在我後面的休旅車，看我擦到了，神乎其技地往後開上坡路，直接換條路走掉，不可思議。如果是我倒車開細細的上坡路，大概要開半小時吧呵呵。」