　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

九把刀攜女友露營擦撞賓士　卡路中「拒移車」網怒：吼他才走

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 九把刀擦撞 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲網友大嘆，兩輛車已經嚴重造成堵塞。（圖／翻攝自爆怨公社）

地方中心／苗栗報導

卓蘭鎮知名的旅遊景點壢西坪14日下午2時許，發生一起交通意外。當時，發生擦撞的賓士、奧迪分別停在現場等候警方到場處理，但一名網友拍下畫面表示，「雙向一堆車子都無法通行，最後是我去吼那個奧迪的車主，他才願意移走」此外，警方到場後卻發現，該輛奧迪車主竟然就是知名作家九把刀。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，「只是個小擦撞而已，雙方照片拍完或是線畫一畫後，就可以把車移旁邊，但奧迪的車主卻堅持要等到警察來後，才願意移車，也要求賓士必須也等到警察來後才能移，造成雙向一堆車子無法通行，必須繞其他的遠路。」此外，該名網友也大嘆：「最後是我去吼那個奧迪的車主，他才願意移走......」

▲▼ 九把刀擦撞 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲奧迪車主竟然是知名作家九把刀。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

警方到場後發現，奧迪車主竟然就是知名作家九把刀，而當時雙方已經都將車子移到路邊，且兩人酒測值均為零，沒有酒駕的情形，也沒有造成人員傷亡。

▲▼ 九把刀擦撞 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

事後，九把刀也在臉書發文表示，「露營下山遇到小擦撞，幸好兩台車都有保險，省下很多不必要的負面對話。」同時他也誇讚，「警察可以即時找到事故地點也是厲害，明明就很難描述，也沒有門牌，但最厲害的是開在我後面的休旅車，看我擦到了，神乎其技地往後開上坡路，直接換條路走掉，不可思議。如果是我倒車開細細的上坡路，大概要開半小時吧呵呵。」

ET快訊
艾薇兒「卸掉眼線」太仙！淡妝現身美到上熱搜
九把刀開奧迪擦撞賓士！堅持等警察道路塞爆遭吼才移車
重症嬰抵台大！紅斑馬開道167km　母：不可以哭弟弟會難過
玩很大挨轟想逼走小鬼！網抓包不公平細節：明顯偏心

關鍵字：九把刀,奧迪,賓士,擋路

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影／加國台灣人看不下去！　臉書怒創「貴婦奈奈行蹤報馬仔團」

奧迪辣妹「內衣褲狂塞21包」走路卡卡　警傻眼：到底怎麼藏的

講不聽！婦人腳綁「24隻沙鼠」硬闖金門　全撲殺送驗

中醫大有位醫師名字太難唸！　林圀宏看診前先來一段說文解字

影／轎車逆撞安全島彈飛撞公車側翻　駕駛受困運將神救援

影／台南玉井農運車遭追撞翻田地　芭樂農夫妻雙亡

60歲男賞炮仗花疑似腦中風　貨卡「連撞7車」後昏迷送醫

拚年終獎金！9隻活跳跳龍蝦差點沒命　警抓小偷救援

沒加辣狂揍妻兒！黑道大哥怒抓人...肉圓惡爸後悔了：原本很疼他們

九把刀攜女友露營擦撞賓士　卡路中「拒移車」網怒：吼他才走

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

勝利《最長的電影》送香港V.I.P　只帶2舞者「其他都去BLACKPINK場了」

腳踏車男無故踹狗下秒「現世報」 摔人行道還撞牆...網呼：超療癒

「從沒有人敢這樣對謝霆鋒」　張鈞甯嚇歪：會不會是最後一次合作

王嘉爾深情小菸嗓改編《安靜》　網友聽完：我的心都碎了！

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你們

倒路口「驚險躲18車」仍遭輾斃　醉漢鮮血流滿地不治身亡

大胃王路路狂喀「537片肉」！　完食後說0分飽...店員超傻眼

4歲童哄唱「你是我的陽光」 緊擁14年家人...老貓泛淚離世

男子寒夜騎車不適倒躺路邊　警「脫外套幫保暖」站著守護

中醫大有位醫師名字太難唸！　林圀宏看診前先來一段說文解字

影／轎車逆撞安全島彈飛撞公車側翻　駕駛受困運將神救援

影／台南玉井農運車遭追撞翻田地　芭樂農夫妻雙亡

60歲男賞炮仗花疑似腦中風　貨卡「連撞7車」後昏迷送醫

拚年終獎金！9隻活跳跳龍蝦差點沒命　警抓小偷救援

沒加辣狂揍妻兒！黑道大哥怒抓人...肉圓惡爸後悔了：原本很疼他們

九把刀攜女友露營擦撞賓士　卡路中「拒移車」網怒：吼他才走

女網友嘿咻後討零用錢　他掏300元後遭嗆：不要錢的最貴！

影／闖肉圓惡爸家摑掌私刑恐吃「侵入住宅」　狠父：我開的門

直擊／高雄汽車材料廠大火燒毀　5公里外濃煙可見

暫住別人家！紅貴賓趴沙發蓋棉被...還「專心追陸劇」

中職／續留史博威　洪總：已經有感情了，他很nice

老金乖坐樓梯口「等客人」　見她秒露瞇瞇眼+療癒燦笑

川普尷尬了！2018中國對美貿易順差3233億美元　再創歷史新高

李洪基當兵前最後訪台！　生日3／2寶島開唱

弟一周帶女人回家5次「她都撇眼離開」　姐坐客廳怒：連爸都無視找死

支持韓國瑜政策？　陳其邁：高雄市先把預算提報行政院會

韓國必去！三個玩雪兜方式　首爾市區就有超方便

評論家選擇獎／最佳女主角雙蛋黃！　女神卡卡獲影后爆哭

買進去年的跌深股　可能是今年的必勝策略

殺人逃犯遭盤查...謊報假名亮槍 女警嚇到求饒！男警一槍擊斃他

社會熱門新聞

「肉圓惡爸背景硬」　親友搶記者..

民眾打電話罵肉圓店　店家回應了

即／肉圓辣椒鍋直播破9萬人！警..

即／惡男「肉圓沒加辣」爆打母子..

即／肉圓惡爸躲社子島　家屬搶記..

肉圓惡爸被揍到送醫　鄉民遞辣椒..

肉圓辣椒怪「躲社子」　館長：可..

閃開！讓專業的來 　黑幫要到社..

肉圓惡爸行蹤曝！百人夜襲警神回

即／肉圓惡爸住家塞爆！鄉民現場..

「私刑正義」第二波　廖添丁群組..

台女遭4越男蹂躪一整晚　影片疑..

保時捷辣妹逃死劫　關鍵原因讓她..

厭世女跳11樓慘死　夫到場認屍..

更多熱門

相關新聞

貧戶開賓士？新京報：查得真精準

《北京時間》在10日刊發《國貧縣貧困戶被曝有奔馳（賓士）奧迪》的報導指出，山西省臨汾市隰縣數百名貧困戶擁有小汽車，其中還有賓士、奧迪等轎車，甚至還有存在1人名下擁有多輛轎車的情況。對此，《新京報》12日做出評論指出，是否存在著虛假申報、部門審核不力的問題，正是最需要調查向公眾交代的。

賓士男誤切D檔踩油門　撞鳳梨酥店9傷

賓士推出「會變形的無人車」

彩券路上隨便買！華裔男中2300萬台幣

開賓士失控撞5死　女駕駛庭上痛哭

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

「肉圓惡爸背景硬」　親友搶記者手機刪影片　

民眾打電話罵肉圓店　店家回應了

即／肉圓辣椒鍋直播破9萬人！警方整鍋端走

即／惡男「肉圓沒加辣」爆打母子遭痛毆

即／肉圓惡爸躲社子島　家屬搶記者手機

肉圓惡爸被揍到送醫　鄉民遞辣椒賞巴掌

肉圓辣椒怪「躲社子」　館長：可以揍你嗎？

閃開！讓專業的來 　黑幫要到社子抓肉圓惡爸

肉圓惡爸行蹤曝！百人夜襲警神回

即／肉圓惡爸住家塞爆！鄉民現場炒辣椒遭警關切

艾薇兒「卸掉眼線」太仙！

全身剩2千道歉！秒遭閨蜜新娘封鎖

「私刑正義」第二波　廖添丁群組再去補刀

台女遭4越男蹂躪一整晚　影片疑流出

孫安佐中英文雙聲道曝「撿肥皂」霸凌內幕

更多

最夯影音

更多

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

勝利《最長的電影》送香港V.I.P　只帶2舞者「其他都去BLACKPINK場了」

腳踏車男無故踹狗下秒「現世報」 摔人行道還撞牆...網呼：超療癒

「從沒有人敢這樣對謝霆鋒」　張鈞甯嚇歪：會不會是最後一次合作

王嘉爾深情小菸嗓改編《安靜》　網友聽完：我的心都碎了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面