竹議會程委遭「全面封殺」 　綠：叭叭叭！國民黨大開民主倒車

▲民進黨新竹市議員劉康彥（左起）、施乃如、曾資程、李妍慧、劉崇顯（綠黨市議員）、鄭美娟和陳建名比「X」向國民黨抗議。（圖／翻攝劉康彥臉書）

地方中心／新竹報導

第10屆新竹市議會15日上午召開第1次臨時會選出各委員會召集人，12席召集人中國民黨拿下9席、民進黨1席，另程序委員會6席全由國民黨議員擔任，形同「一言堂」。對於國民黨不尊重少數、拒絕溝通，民進黨團跟綠黨表達嚴正抗議與遺憾。

民進黨議會黨團總召李妍慧表示，依往例議會多數黨往往尊重少數黨，禮讓召集人席次，才符合民意多元並陳的精神，如新竹市第8、9屆議會，國民黨、民進黨與新民意黨團均有分配席次。而這次不只推翻過去的傳統慣例，席次分配也不符合比例原則。

民進黨團李妍慧、曾資程、施乃如、鄭美娟、陳建名、劉康彥全體六名議員會同綠黨市議員劉崇顯一同召開記者會向人民發聲。綠黨唯一市議員、同時擔任綠黨共同召集人劉崇顯表示，只有保障多元聲音，小黨才有發言空間，他並批評國民黨把持程序委員會，將讓民眾對政治更加不信任。

民進黨議會黨團幹事長劉康彥說，立院召委選舉，各黨也保有協商空間，但此次國民黨卻拒絕協商，一舉囊括包括財政、建設、教育委員會9席召委。一個委員會可以有3席召集人，即便民進黨在教育委員會8席中佔了3席議員，比例上應有一席召集人代表，也慘遭封殺。

劉康彥批評，國民黨鴨霸、不尊重少數的行為，根本是民主倒退，打破民主國家議事慣例，呼籲國民黨保持彈性，尊重小黨參政空間。

李妍慧進一步強調，民進黨在程序委員會也遭全面封殺，未來連決定議程日期順序或議事內容，將完全沒有發言空間。對此，市議員曾資程指出，議會是合議制，由各黨派就公共事務集思廣益，若變成一言堂，社會觀感不佳。

市議員陳建名指出，打造一個公開透明與公民參與的進步議會，是市民的共同期待，就算是議會少數，民進黨不會放棄任何機會參與議事運作，為人民發聲。

劉康彥也在臉書以《叭叭叭！議會召委被封殺，國民黨大開民主倒車》為題發文說，15日議會的召委和程序委員會推選結果，國民黨幾乎「全面把持」，接下來的市議會「國民黨想怎麼處理、就怎麼處理」的場面，幾乎已成定案，非常離譜，也有一種很深的焦慮感。

劉康彥指出，論政治實力，國民黨確實在這次的九合一選舉大勝，不過，不代表小黨沒有發言空間，民進黨、綠黨、時代力量的議員，也是市民一票票選出來的代議士；但負責決定議程的程序委員會，卻遭自恃有過半優勢的國民黨「全面封殺」，其他黨派沒有表達意見的機會，大開民主倒車，也打破民主國家議事慣例。

劉康彥解釋，程序委員會的功能，簡單來說就是決定議事日程、審查各種提案的內容與手續，還有議案的次序變更、議員的質詢時間、提案的討論時間等；再舉簡單一點的例子，程序委員會就像指揮交通、讓車輛和人流順利通過的交通警察，但交警沒有權限決定「誰的車可以或不可以通過」。

劉康彥表示，坦白說，如果要表決，民進黨舉雙手雙腳都戰不贏國民黨，但國民黨仍選擇全面把持程序委員會，以及財政、建設、教育委員會召集人；未來，對於有利自身與自己政黨的法案，都能順利排入各委員會與大會，而小黨卻無從置喙，這不但推翻傳統慣例，席次分配也不符合比例原則。

劉康彥指出，8席的教育委員會中，同黨同志包含他、鄭美娟議員、李妍慧總召共三席，國民黨團卻連一席召委都不願釋出，「國民黨在大選後『原形畢露』，大家千萬不要覺得這只是新竹市的問題，不只是新竹市，乃至於全台灣的地方政治生態，會是一個嚴重的警訊。」

劉康彥強調，打造公開透明與公民參與的進步議會，是投票前對市民的承諾，也是多數市民的期待，即使民進黨是議會少數，仍然不會放棄任何參與議事運作，為人民發聲的機會。